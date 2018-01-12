Почему Путин хочет вернуть наши корабли?

Надо понимать, что Кремль никогда не отдаст независимой Украине ничего нужного. И даже ненужное и раскуроченное он отдаст только в обмен на какие-то уступки, какую-то свою выгоду, токсичную для Украины.

В рамках своих президентских выборов Путин вынужден надевать личину миротворца. Потому что в народе популярность противоестественной агрессии против Украины можно обеспечить только истерической пропагандой, поддерживающей, в числе прочего, сепаратизм Донбасса.

Но такая пропаганда дает побочные эффекты. В частности, в России сразу подымают голову разные национально-шовинистические силы. А там и так межнациональной розни выше Останкинской иглы, может полыхнуть в любой момент.

Второе, что еще больше заботит Кремль — в самой России начинают резко усиливаться сепаратистские позывы — в Калининграде, Татарстане, Сибири, чего Путин серьезно опасается. Это одна из причин, по которой Донбасс нынче в российской пропаганде и стал опять "частью Украины".



А для российской элиты Путину срочно необходимо вернуться в круг "главных мировых решал". Нужно, чтобы сильные мира с ним встречались, советовались, считались. Если вождя недоимперии игнорируют, он теряет статус внутри РФ.

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Опять же от санкций Кремлю надо избавляться. А тут еще Штаты новые затевают. Так что приходится что-то изобретать.

Чтобы вернуться в статус "решалы", Путину необходимо продемонстрировать убедительную готовность к конструктивным шагам, так как и "Минск", и переговоры Волкер-Сурков зашли в тупик. Поэтому и произошел долгожданный обмен пленными.

Поэтому и возникла готовность вернуть совершенно ненужные российскому флоту устаревшие да еще и разграбленные украинские суда.



Преподноситься миру это будет в стиле "Да посмотрите, меж РФ и Украиной по инициативе РФ настолько налаживаются отношения, что даже военную технику возвращают — полное доверие и взаимопонимание". Прямо чувствуется ядовито-креативный почерк Виктора Медведчука.

Я против его демонизации — слишком много чести, но в Москву он мотается последнее время явно не зря.

Александр Кочетков, аналитик, политолог