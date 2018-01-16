МВФ vs Порошенко: у кого первым сдадут нервы?

Андрей Головачев

политический эксперт

16 января 2018, 19:38

Противостояние между МВФ и Порошенко по поводу создания антикоррупционного суда стало напоминать воздушный поединок двух истребителей, которые на огромной скорости стали сближаться лоб в лоб. 

МВФ раскритиковал законопроект Порошенко о АКС

МВФ (читай: "Запад в целом") закусил удила и отказывается продолжать кредитование, до тех пор пока Порошенко не внесет в ВР законопроект об АКС, который был бы абсолютно независимым от политического влияния и, в первую очередь, от самого президента.

Для Порошенко требования МВФ совершенно невозможны, о чем мне приходилось писать уже неоднократно. Поэтому президент "запускает дурочку" и представляет законопроект, который сохраняет за ним влияние на АКС. МВФ это не принимает.

Без возобновления кредитования со стороны МВФ Украину ждет дефолт уже в этом году, что приведет к коллапсу гривни и к исчезновению твердой валюты из оборота. Экономические , политические , социальные и военные последствия этого события в условиях противостояний с Россией могут быть ужасающими и почти не поддаются прогнозированию. Тарифы станут астрономическими, пенсии упадут до 20-30 долл, начнет раскручиваться гиперинфляция, целые отрасли ждет коллапс через неплатежи, страна погрузится в непрерывный политический кризис, начнутся бунты.

Обе стороны пугают друг друга таким сценарием. Статья посла США в "Новом Времени" однозначно послала сигнал президенту о том что "Запад будет на стороне украинского народа в его противостоянии со старой Украиной". "Старая Украина"- это , разумеется, сам Порошенко и олигархические кланы. Чем все это грозит Петру Алексеевичу объяснять нет необходимости, - достаточно просто вспомнить судьбу Януковича.

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Однако, президент также закусил удила и шантажирует Запад именно таким же сценарием. Потому что, коллапс Украины будет означать полный провал стратегии Запада в Украине. В стране вполне может начаться гражданская война и всплеск сепаратизма. Это будет означать импотенцию Запада, падение его авторитета и резкое усиление влияния России в Украине, Молдове , Венгрии, Балканах, странах ЕАЭС и т.д. Для Запада такой сценарий абсолютно неприемлем.

Время идет... Скоро надо будет выплачивать 4.5 млрд долл. В казне нет денег. У кого первым сдадут нервы?

Мне уже приходилось неоднократно утверждать, что в тех странах, где отсутствует политически активное гражданское общество, т.е давление снизу, Западу не удастся убедить коррупционеров добровольно "отрезать сами себе яйца". При пассивном населении одного давления Запада сверху будет недостаточно, чтобы заставить воровитую властную элиту начать сажать самих себя. Дураков нет!

Запад потерпел поражение в Румынии, Венгрии и Болгарии, которые сейчас утопают в коррупции именно потому что власть взяла контроль над судебной системой, а общество оказалось слабым чтобы противостоять этим попыткам. Но что общество? Сам ЕС оказался бессильным и беспомощно разводит руками.

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Полтора года назад Запад смог заставить власти Молдовы принять Закон о создании "Национального Агентства по неподкупности", аналог нашего НАПК . Так вот за полтора года молдаване так и не смогли даже назначить Председателя этого Агентства. Запад разочарованно разводит руками, но ничего сделать не в силах.

Запад оказался бессильным в Молдове с ее тремя миллионами населения. Он будет совершенно беспомощным в Украине с ее 40 млн пассивного населения. Поэтому я прогнозирую что первыми нервы сдадут у Запада.

Очевидно, что в ближайшие 2-3 месяца Порошенко поднимет ставки и... западные чиновники сломаются. У Порошенко и Ко более сильная мотивация: они рискуют своими активами и свободой, а западные бюрократы рискуют только карьерой и раздают не свои деньги. Побеждает всегда более мотивированный!

Украинское общество напрасно надеется , что Запад за него проделает всю необходимую работу , все порешает и сделает из г...а конфетку. Свою работу надо делать самим, и одного эмоционального прорыва на Майдане недостаточно.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Порошенко МВФ кредит Андрей Головачев
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