Новый конфликт между "братскими" псевдореспубликами "ЛНР" и "ДНР"

После "отставки" Плотницкого борьба в "ЛНР" за финансовые потоки теперь уже между нынешним лидером боевиков Пасечником и "министром внутренних дел" Корнетом не прекратилась. Более того, Пасечник пытается вытеснить из Луганска так называемых "донецких".

"Министр внутренних дел" Корнет фактически является человеком Захарченко. Пасечник пытается отжать в Корнета угольную промышленность - законные шахты и копанки.

В свое время, в эфире телеканала "Россия 24" главарь боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Пасечник заявил о намерении вывести из тени все "государственные" и негосударственные угольные предприятия "республики".

"Будет пересмотрена политика подхода в отношении государственных и негосударственных предприятий угольной промышленности в сторону вывода из тени тех предприятий, которые пытаются работать нелегально. Сделаем все возможное, чтобы их легализовать. Это основная задача", - отметил Пасичник.

Старая донецкая команда в Луганске в лице Корнета пытается повлиять и на оборот угля в "ЛНР". По этой причине и возник конфликт между двумя псевдореспубликами.

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Корнет отвечает за "силовое сопровождение" добычи и поставки угля с территории "ЛНР" на территорию "ДНР", для нужд Зуевской ТЭС, деятельность которой находится под контролем "МГБ ДНР". Уголь для нужд Зуевской ТЭС добывается на шахте "Белореченская" (Луганская обл., Лутугинский р-н, пгт. Белореченский). Начиная с июня 2017 для нужд Зуевской ТЭС шахта "Белореченская" ежемесячно отгружала 40 тысяч тонн добытой угольной продукции. Договор на поставку угля был заключен до конца 2017 года.

А теперь все это хочет контролировать нынешний главарь "ЛНР" Пасечник.

Стоит заметить, что информация руководителя группы "Информационный сопротивление" Тымчука об остатках на складских помещениях ОАО "Зуевская ТЭС" всего около 4 тысяч тонн угля (при необходимых до конца отопительного сезона 30 тысяч тонн), не соответствует действительности.

В свою очередь, Корнет развернул борьбу против Пасечника через незаконное производство табачной и ликеро-водочной продукции, так как главарь "ЛНР" хочет войти на территорию, контролируемую Захарченко.

Кроме того, Захарченко хотел установить в "ЛДНР" свою монополию на мобильную связь, что, разумеется, не воспринимают в Луганске.

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Примечательно, что это не первый случай, когда спецслужбы "ДНР" пытаются взять под свой контроль определенные финансовые потоки на территории "братской республики".

Так, в свое время, аналитический отдел ГИ "Правое Дело" сообщал, что желанем главаря "ДНР" Захарченко контролировать каналы поставки спирта и производства контрафактной водки на территории "ЛНР" объяснялось присутствие и непосредственное участие в задержании и допросах Ципкалова боевиками подразделения "Спарта", покойного "Моторолы". Во время допроса Ципкалова, последнему были нанесены травмы несовместимые с жизнью.

Фактически, речь идет о борьбе между главарями "ЛНР" и "ДНР" за контроль над финансовыми потоками по добыче и реализации угля, ликеро-водочных и табачных изделий.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"