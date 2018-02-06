Мировой финансовый рынок вчера был потрясен сильнейшей волной продаж. Акции упали от своих недавних максимумов на 10 и более процентов. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики.

Да, сейчас все еще хорошо - зарплаты и инфляция растут, прибыли бизнеса тоже, да и ВВП большинства стран неплохо разогнался вверх.

Однако стремительный рост доходности американских гособлигаций (из-за растущей угрозы инфляции и расширения бюджетного дефицита США вследствие налоговой реформы) спровоцировал первую волну продаж акций.

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Что можно ожидать в краткосрочном плане. Сегодня-завтра распродажа финансовых активов наверняка закончится и народ кинется покупать (американские гособлигации уже существенно подорожали на фоне бегства от риска). Типичная коррекция для поздней фазы макроэкономического роста составляет 10-12%, что уже фактически произошло. Впрочем, закрытие маржинальных позиций может спровоцировать еще одну волну панических продаж, которую и будут выкупать профессионалы ("налетай, подешевело").

Затем рынок акций наверняка возобновит рост и может даже обновить исторические максимумы или около того (за последнее столетие такое происходило 10 из 12 биржевых циклов).

Однако к маю ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний и в мае может начать медвежий рынок (обычно длится порядка года и за это время фондовые индексы падают на 35-50%%).

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А так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США.

Если это действительно произойдет (реальность может быть иной - лучше или хуже моих прогнозов), то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с её гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах.

Так что храните кэш и готовьтесь к худшему.

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times