Итоги недели. Порошенко и журналисты, новая газовая война и фиаско закона Кивалова – Колесниченко

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

3 марта 2018, 11:07

Главным событием недели стало развязание Москвой новой газовой войны.

Властелин Кремля пошел на новую газовую войну

Петр Порошенко провел пресс-конференцию о вызовах-2018, среди которых не оказалось общения с прессой. Двое украинских пограничников, захваченных российскими спецслужбами прошлой осенью, вернулись домой. Решение Стокгольмского арбитража по коммерческому спору между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" спровоцировало новую газовую войну со стороны России. Путин постарался припугнуть мир новым российским оружием. Россия снова показала миру и Украине Виктора Януковича. Конституционный Суд признал нелегитимным закон "Об основах государственной языковой политики".

Встреча с прессой, которой от президента настойчиво требовали в социальных сетях украинские акулы пера, состоялась в последний день зимы. То ли холодное помещение "Мистецького арсенала" тому виной, то ли мало времени на подготовку, но большинство вопросов журналистов не стали для Петра Порошенко неожиданностью. Он использовал домашнюю заготовку о необходимости конституционного закрепления курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, посочувствовал Михеилу Саакашвили и заверил, что не ведет переговоры о досрочных парламентских выборах (хотя немало участников политического процесса утверждали обратное). Жаль, что парламентарии не оправдали президентских надежд на кадровые изменения в Национальном банке и Центральной избирательной комиссии, зато приняли в первом чтении многострадальный законопроект об Антикоррупционном суде.

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Еще одно выполненное президентское обещание: двое захваченных россиянами осенью 2017 года офицеров-пограничников вернулись на Родину, их обменяли на двоих российских "зеленофуражечников", которых задержали в прошлом году в Херсонской области. Заодно следует подчеркнуть, что Верховная Рада приняла обращение с призывом не признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет 18 марта и на территории оккупированного Крыма, обнародовав полный список украинских политзаключенных Кремля.

Интересно отметить, что Владимир Гройсман и Андрей Парубий провели брифинг на тему законопроектов для реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 15 минут до президентской пресс-конференции. Скорее всего, имела место накладка, связанная с поспешной организацией общения главы государства с прессой, но она выглядела символической на фоне сообщений о достигнутых договоренностях о взаимодействии внутри партии власти на президентских и парламентских выборах.

Решение Стокгольмского арбитража по вопросу транзита газа по украинской территории, принявшего аргументы "Нефтегаза Украины" и огласившего вердикт в его пользу (по итогам двух процессов "Газпром" должен заплатить 2,56 миллиарда долларов) вызвало асимметричную реакцию Москвы. По сути – новую газовую войну, поскольку российская энергетическая монополия вернула предоплату за объем "голубого золота", который "Нефтегаз" рассчитывал получить в марте, уменьшила давление в экспортных газопроводах на входе в Украину на 20% и устами Алексея Миллера заявила о намерениях разорвать газовые контракты с "Нефтегазом Украины". Резонанса осуществленным мерам должны были придать морозы и снегопады, охватившие не только  Украину, но и многие страны Европы, но этого не случилось. Более того – в ЕС выказали недоумение действия "Газпрома".

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Россия вообще заметно активизировалась накануне президентских выборов. Владимир Путин в президентском послании разве только затвор новейшего автомата на трибуне не передергивал, демонстрируя готовность добиться, чтобы "Россию услышали" в мире. Компьютерная графика, которой приправили слова властелина Кремля, позволила вспомнить о "звездных войнах", но не была воспринята всерьез в Вашингтоне, Пекине и Брюсселе. Интересно, в каком векторе находится пресс-конференция Виктора Януковича, убедительно продемонстрировавшего в Москве оторванность от украинских реалий и повторившего кремлевские темники как-то даже без старания.

Приятно удивил Конституционный Суд Украины, признавший нелегитимным закон "Об основах государственной языковой политики", больше известный как закон Кивалова – Колесниченко.  Его приняли во время президентства Виктора Януковича, дабы усилить позиции русского языка, и не до конца отменили сразу после Революции Достоинства. Интересно, что  решением КСУ возмутился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обвинившие украинские власти в наступлении на права национальных меньшинств. Очевидно, что Украине необходим новый языковой закон, гарантирующий развитие украинского языка и уважение к языкам национальных меньшинств.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"

 

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Евгений Магда Петр Порошенко газовая война
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