Итоги недели. Удар по Сирии, обещание Меркель и "осажденная крепость" Путина

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

15 апреля 2018, 10:17

Самым заметным мобытием недели стало обострение ситуации в Сирии.

Три страны нанесли удар по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийским объектам, связанным с ракетной программой. Петр Порошенко в Берлине обсудил перспективы ведения миротворцев на Донбасс и судьбу NordStream-2. Форум по безопасности в Киев продемонстрировал монолитность позиций руководителей Украины. Американские санкции против России оказались весьма чувствительными и привели к неожиданному эпистолярному результату. МВД хочет ужесточения наказания за подкуп избирателей. Надежда Савченко маневрирует между голодовкой и проверкой на полиграфе.

Ведущие страны Запада (Германия заблаговременно заявила, что не примет участия в военной операции против Сирии) решили не ограничиваться воинственными твиттами Дональда Трампа и нанесли ракетный удар по сирийским объектам, связанным с производством химического оружия. Российская система ПВО в ближневосточной стране не реагировала на ракетный залп, который не был направлен на военные базы с российским военным присутствием. Похоже, операция прошла по принципу "и волки сыты, и овцы целы", что, безусловно, не приближает урегулирование конфликта в Сирии, где позиции Башара Асада с помощью Кремля за последнее время заметно укрепились.

Петр Порошенко доверительно пообщался в Берлине не только с Ангелой Меркель, но и практически со всем руководством Германии, остающейся последовательным союзником Украины. И если воздействовать на введение миротворцев на Донбассе немецкому руководству будет непросто (Меркель пообещала не поддерживать миротворческую миссию, если она будет направлена против интересов Украины), зато признание политического компонента в строительстве NordStream-2 создает новые возможности для обсуждения этой проблемы.

Читайте также: Сирийский конфликт: почему он может стать последней войной в истории человечества

ХІ Форум по безопасности, который прошел 12-13 апреля в Киеве, был отмечен не только высокопоставленными иностранными гостями, среди которых было несколько премьер-министров и заместитель генерального секретаря НАТО, но и консолидированной позицией украинской власти. Петр Порошенко анонсировал денонсацию ряда статей договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и окончательный разрыв Украины с СНГ, полноправным членом которого она никогда не была. Александр Турчинов высказался за создание единого фронта США, Европы и Украины в противодействии гибридной агрессии России. Андрей Парубий анонсировал проведение межпарламентской ассамблеи Украины, Грузии и Молдовы, демонстрирующих стремление стать частью цивилизованного Запада.

Интересную реакцию вызвали санкции США, введенные еще на прошлой неделе против 38 российских юридических и физических лиц. На этот раз удар Вашингтона оказался выверенным и болезненным, привел к падению фондового рынка и курса рубля по отношению к доллару и евро. Российская власть намерена ответить на это запретом импорта алкоголя, сигарет и лекарств из поддержавших санкции государств и нелицензионным производством запатентованных в США товаров. Тактика превращения крупнейшей страны мира в "осажденную крепость" уверенно берет верх над здравым смыслом.

Правительство с подачи МВД внесло законопроект об ужесточении наказания за подкуп избирателей. Шаг в украинских условиях целесообразный, вот только перспектива поддержки инициативы в сессионном зале Верховной Рады выглядит весьма туманной. Спикер парламента Андрей Парубий прогнозирует продолжительное второе чтение Избирательного кодекса, к которому поданы несколько тысяч поправок. Интересно, воспользуются ли законодатели шансом, чтобы выполнить свое многократно повторенное обещание перейти к открытым партийным спискам.

Пребывание Надежды Савченко в следственном изоляторе серьезно уменьшило ее возможности влиять на информационное пространство, и объявленная голодовка не нашла отклика в сердцах миллионов украинцев. Поэтому находящемуся в предварительном заключении парламентарию пришлось ее прервать, чтобы состояние здоровья позволило Савченко пройти проверку на детекторе лжи.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евгений Магда Петр Порошенко Сирия Дональд Трамп Ангела Меркель Надежда Савченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять