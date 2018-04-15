Итоги недели. Удар по Сирии, обещание Меркель и "осажденная крепость" Путина

США, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийским объектам, связанным с ракетной программой. Петр Порошенко в Берлине обсудил перспективы ведения миротворцев на Донбасс и судьбу NordStream-2. Форум по безопасности в Киев продемонстрировал монолитность позиций руководителей Украины. Американские санкции против России оказались весьма чувствительными и привели к неожиданному эпистолярному результату. МВД хочет ужесточения наказания за подкуп избирателей. Надежда Савченко маневрирует между голодовкой и проверкой на полиграфе.

Ведущие страны Запада (Германия заблаговременно заявила, что не примет участия в военной операции против Сирии) решили не ограничиваться воинственными твиттами Дональда Трампа и нанесли ракетный удар по сирийским объектам, связанным с производством химического оружия. Российская система ПВО в ближневосточной стране не реагировала на ракетный залп, который не был направлен на военные базы с российским военным присутствием. Похоже, операция прошла по принципу "и волки сыты, и овцы целы", что, безусловно, не приближает урегулирование конфликта в Сирии, где позиции Башара Асада с помощью Кремля за последнее время заметно укрепились.

Петр Порошенко доверительно пообщался в Берлине не только с Ангелой Меркель, но и практически со всем руководством Германии, остающейся последовательным союзником Украины. И если воздействовать на введение миротворцев на Донбассе немецкому руководству будет непросто (Меркель пообещала не поддерживать миротворческую миссию, если она будет направлена против интересов Украины), зато признание политического компонента в строительстве NordStream-2 создает новые возможности для обсуждения этой проблемы.

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ХІ Форум по безопасности, который прошел 12-13 апреля в Киеве, был отмечен не только высокопоставленными иностранными гостями, среди которых было несколько премьер-министров и заместитель генерального секретаря НАТО, но и консолидированной позицией украинской власти. Петр Порошенко анонсировал денонсацию ряда статей договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и окончательный разрыв Украины с СНГ, полноправным членом которого она никогда не была. Александр Турчинов высказался за создание единого фронта США, Европы и Украины в противодействии гибридной агрессии России. Андрей Парубий анонсировал проведение межпарламентской ассамблеи Украины, Грузии и Молдовы, демонстрирующих стремление стать частью цивилизованного Запада.

Интересную реакцию вызвали санкции США, введенные еще на прошлой неделе против 38 российских юридических и физических лиц. На этот раз удар Вашингтона оказался выверенным и болезненным, привел к падению фондового рынка и курса рубля по отношению к доллару и евро. Российская власть намерена ответить на это запретом импорта алкоголя, сигарет и лекарств из поддержавших санкции государств и нелицензионным производством запатентованных в США товаров. Тактика превращения крупнейшей страны мира в "осажденную крепость" уверенно берет верх над здравым смыслом.

Правительство с подачи МВД внесло законопроект об ужесточении наказания за подкуп избирателей. Шаг в украинских условиях целесообразный, вот только перспектива поддержки инициативы в сессионном зале Верховной Рады выглядит весьма туманной. Спикер парламента Андрей Парубий прогнозирует продолжительное второе чтение Избирательного кодекса, к которому поданы несколько тысяч поправок. Интересно, воспользуются ли законодатели шансом, чтобы выполнить свое многократно повторенное обещание перейти к открытым партийным спискам.

Пребывание Надежды Савченко в следственном изоляторе серьезно уменьшило ее возможности влиять на информационное пространство, и объявленная голодовка не нашла отклика в сердцах миллионов украинцев. Поэтому находящемуся в предварительном заключении парламентарию пришлось ее прервать, чтобы состояние здоровья позволило Савченко пройти проверку на детекторе лжи.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"