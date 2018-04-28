Итоги недели. Рейтинги с сюрпризом, "грязная бомба" в ПАСЕ и несбывшиеся мечты Саргсяна

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

28 апреля 2018, 08:08

На этой неделе больше всего интереса у украинцев вызвали свежие соцопросы.

Гриценко неожиданно вышел на второе место в президентском рейтинге

Социологические опросы дали немало почвы для размышления не только украинским политикам, но и миллионам избирателей. Петр Порошенко  продолжает продвигать идею поместной церкви. НАБУ отпраздновало трехлетие под аккомпанемент обещания Артема Сытника "трогать власть за нежные места". Конституционный Суд признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме". Йоханнес Хан сделал Украине предложение на 1.6 миллиарда гривен. Весенняя сессия ПАСЕ прошла довольно удачно для Украины. Серж Саргсян поплатился премьерским портфелем за нарушенное обещание.

Социологические опросы в Украине появляются в среднем раз в квартал, по крайней мере, до официального старта избирательной кампании. На этот раз результаты исследований, обнародованные  группой "Рейтинг" и SOCIS, удивили не только причудливым рейтинговым взлетом партии "Сила народа" - украинцам свойственно верить в красивые названия. Куда большую проблему представляет большое количество неопределившихся со своим выбором или отказывающихся говорить о нем респондентов. Пожалуй, только лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко воспринял последние замеры общественных настроений с воодушевлением, в привычном образе "настоящего полковника", призвав не бояться авторитарного правления. Напомню, что с осени 2014-го Анатолий Степанович никаких государственных постов не занимает, но умело рассуждает о том, что ему не позволили сделать.

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Петр Порошенко продолжает убеждать сограждан в необходимости создания поместной православной церкви, используя для этого разнообразные возможности. В целом глава государства достаточно убедителен, хотя и понимает, что в этом вопросе не все зависит от доброй воли украинского народа, куда важнее решение Константинопольского патриархата. Президентскую уверенность в неизбежности автокефалии разделяет и патриарх УПЦ (КП) Филарет.

Продолжает действовать наступательно Конституционный Суд, признавший неконституционным закон "О всеукраинском референдуме". Кроме сомнительной процедуры принятия нормативного акта, который протолкнули "регионалы" в ноябре 2012 года, это решение заставляет оперативно принять новый вариант закона, если глава государства намерен проводить плебисцит на тему вступления Украины в НАТО и ЕС в ближайшее время.

Национальное антикоррупционное бюро Украины отпраздновало свое трехлетие задержанием сотрудника СБУ по обвинению в получении внушительной взятки и пресс-конференцией Артема Сытника, общающегося с акулами пера то сугубо доверительно, то с заметной ноткой оппозиционности. Шефу НАБУ заметно импонирует образ грозы авторитетов, хотя самая крупная коррупционная рыба за 1000 дней работы его подчиненных нашлась в аквариуме Назара Холодницкого. Генеральный прокурор решил не мешать Сытнику праздновать, предпочтя принять участие в дискуссии в Брюсселе на тему "Сможет ли Украина победить в борьбе с коррупцией?".

Не думаю, что Юрий Луценко переломил впечатление еврочиновников о нашей стране, но комиссар ЕК по вопросам политики соседства Йоханнес Хан публично предложил Украине инвестиции в размере 50 миллионов евро, если власть сумеет до наступления лета выполнить три условия: обеспечить независимость регулятора в энергетике, избрать бизнес-омбудсмена и отменить е-декларирование для членов неправительственных организаций. К сожалению, обоснованно сделать положительный прогноз в отношении этой инициативы сегодня не представляется возможным.

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Тем временем политики Старого Света подарили отличный повод для евроскепсиса не только своим украинским коллегам, но и собственным избирателям. Резонансное расследование фактов коррупции в ПАСЕ оказалось по факту "грязной бомбой", громко взорвавшейся в Страсбурге, но не приведшей к показательному наказанию любителей черной каспийской икры с депутатскими мандатами. Кстати, граждан Украины среди них не оказалось. Вышедший в свисток  антикоррупционный порыв, впрочем, не умаляет заслуги парламентариев из всей Европы, принявших резолюции ПАСЕ с осуждением информационной агрессии России и ведомой нею гибридной войны против Украины. Прилетевший в Страсбург на заседание ad hoc комитета сластолюбивый думец Леонид Слуцкий отбыл в РФ не солоно хлебавши.

Еще вчера казавшемуся самым влиятельным политиком Армении Сержу Саргсяну пришлось покинуть премьерский пост, не успев насладиться любовно выписанными во время политической реформы полномочиями главы правительства. Граждане Армении не простили ему нарушенного обещания не баллотироваться на пост премьера в случае внесения изменений в Конституцию. Массовый протест в Ереване возглавил профессиональный оппозиционер Никол Пашинян с умело откорректированным имиджем и претензиями на право оказаться у правительственного руля. Кадровый вопрос после отставки Саргсяна может быть  решен 1 мая, но в любом случае не стоить ожидать от Армении внешнеполитического разворота, подобного совершенного Украиной после Революции Достоинства: географическое положение и размеры военного бюджета Азербайджана не позволяют официальному Еревану делать резкие движения.

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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Евгений Магда ПАСЕ Анатолий Гриценко итоги недели Серж Саргсян
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