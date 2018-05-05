Итоги недели. Долгожданные Javelin, принцесса Тимошенко и хитрый Гройсман

Степан Полторак и Сергей Наев рассказали о новой реальности на Донбассе. Юлия Тимошенко не только объявила о победе "Батькивщины" на выборах в ОТГ, но и осваивает стратегию продвижения в социальных сетях. Мустафе Найему в неравной драке сломали челюсть. Владимир Гройсман обещает никому не позволить пользоваться административным ресурсом на президентских выборах.

На Донбассе постепенно формируется новая реальность. Антитеррористическая операция официально завершена, полномочия военных стали более внушительными, только обстрелы со стороны боевиков остаются стабильными и достаточно интенсивными. Министр обороны Степан Полторак отметил, что финансовые возможности оборонного ведомства серьезно выросли, что отразится на закупке техники и вооружений, а командующий ООС Сергей Наев подчеркнул, что на обстрелы украинские военные будут адекватно отвечать. Предположения пропагандистов из "народных республик" о широкомасштабном наступлении ВСУ не подтвердились, но назвать ситуацию на Донбассе стабильной вряд ли получится.

Как оказалось, ПТРК Javelin уже несколько недель находятся в Украине, наши военные готовят расчеты для их использования, хотя их не будет на востоке страны – США против такого сценария. Эти противотанковые комплексы можно назвать символом борьбы Украины за право получать эффективное оружие с Запада, неудивительно, что ряд отечественных политиков в медиа-пространстве дали понять, что без них этой поставки бы никак не случилось. Но правда такова, что переговоры о поставках оружия всегда идут на государственном уровне. Собственно, визит помощника госсекретаря США Весса Митчелла в Киев подтвердил, что за океаном стремятся держать руку на пульсе событий в нашей стране. СНБО приурочил к визиту американского дипломата введение новых санкций против России, синхронизированных, по словам Порошенко, с действиями США и ЕС.

Юлия Тимошенко пытается демонстрировать новые политические качества. Если объявление лично лидером "Батькивщины" о победе однопартийцев на выборах в ОТГ – вполне привычное дело, то эксперименты "сердечного" политика с социальными сетями пока выглядят поисками эффективного образа. "Львовские сырники" в исполнении Юлии Владимировны претендуют на статус мема, а упоминание образа принцессы Леи призвано показать широту ее взглядов. Думаю, мы станем свидетелями попыток "очеловечить" образ Тимошенко, благо время до президентских выборов еще есть.

Парламентарий Мустафа Найем стал жертвой агрессии прямо в центре Киева. Сначала его автомобиль подрезал "кубик" с молодыми пассажирами, а попытка поставить нарушителей ПДД на место обернулась для народного депутата сломанной челюстью и сотрясением мозга. Троих обидчиков слуги народа суд взял под ночной домашний арест, а главный участник избиения народного депутата покинул пределы Украины, предоставив адвокатам возможность транслировать версии конфликта.

Владимир Гройсман пытается искать новые способы отчитаться о работе правительства без выступления с парламентской трибуны с возможным голосованием о доверии Кабинету Министров. Внушительное интервью премьера агентству "Инфтерфакс-Украина" призвано было показать не только экономические успехи (новый закон о приватизации, ремонт дорог в 2017 году), но и политическую позицию – недопущение использования административного ресурса на президентских выборах. Энтузиазм премьера по этому вопросу все же выглядит предметом политического торга.

Массовые протесты в Армении немного утихли. Их лидер Никол Пашинян не смог отметить Первомай своим утверждением на посту премьера – заартачилась располагающая большинством в Национальном собрании Республиканская партия, но заметно увеличил шансы на свое избрание главой правительства со второй попытки, которая будет предпринята 8 мая, сразу после инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"