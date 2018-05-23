Украинцы уже давно голосуют за шоу-биз, а не за идеи

Шоумены и политики в Украине уже давно подобные профессии.

Не стоит удивляться вероятному приходу шоуменов "в политику". Тем более не стоит пренебрежительно относиться к шоуменам (певцам и т.п.). Пока они не в ВР, они, по крайней мере, честно зарабатывают свой хлеб.

А вот большинство так называемых "политиков" в Украине - уже давно квази-шоумены. Думаете, депутаты ВР определяют политику в стране? Да ничего подобного. Среди депутатов ВР считанные единицы, которые способны принимать самостоятельные решения и голосовать так, как считают целесообразным. Остальные (вернее - подавляющее большинство) это щенки, сурикаты или назовите как хотите (жаль, правда, оскорблять невинных животных такими сравнениями), но не настоящие самостоятельные политики. А перед телекамерами как раз эти "политики" и работают шоуменами и шоувумен. Чтобы не обижать настоящих шоуменов и шоувумен (музыкантов и других "селебретис") назовем их квази-шоуменами.

А настоящие политики стоят за кулисами. Поэтому Левочкин и Фирташ могут летать в Вену и определять, кто должен быть Президентом в Украине, Пинчук создавать "новых лидеров", а Ахметов трудоустраивать жену действующего Президента.

Абсурдной политика в Украине становится не сейчас, она давно уже абсурдна. И абсурдна настолько, насколько сами украинцы, которые не хотят учиться выбирать, позволяют быть. Оглядитесь вокруг: вы уже давно голосуете за шоу-биз, а не за идеи.

Александр Доний, политолог