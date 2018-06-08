Законы о коллаборантах и амнистии: почему нужно торопиться

В Украине вновь заговорили о необходимости принятия законов о коллаборации и амнистии. Причем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за то, чтобы эти законы были приняты до того, как начнется процесс возвращения ныне оккупированных территорий под контроль нашего государства.

Если говорить о логике процесса, то следует отметить, что "закон о деоккупации Донбасса" определил позицию Украины по большинству вопросов политического урегулирования, которые были зафиксированы в Минских договоренностях. В частности, был определен статус этих территорий и логика украинского подхода к данному вопросу.

Второй важный момент — амнистия, которая также является условием Минских соглашений и своего рода предпосылкой для урегулирования ситуации. Потому Украине важно определить свои "красные линии" и свою позицию, четко обозначить, как именно она толкует преступления против государства, в чем состоит возможная амнистия, в чем — возможное примирение и т.д.

Учитывая вышесказанное, такие законы важны, поскольку они определяют позицию государства, на которой может стоять политическое руководство и все субъекты украинской политики, в частности, в отношениях со внешними партнерами.

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Потому-то и нужна спешка в принятии законов о коллаборации и амнистии.

Напомню, что закон про амнистию был проголосован еще в 2014 году, сразу после первых Минских договоренностей, но он так и не был подписан главой Верховной Рады и не был передан президенту. Украина взяла паузу по данному вопросу, но пауза явно затянулась. В итоге, возникла угроза того, что наши западные партнеры начнут оказывать давление на Украину с тем, чтобы заставить ее принять те положения по амнистии и отношению к коллаборантам, которые будут неприемлемы для Украины, вызовут возмущение и противостояние внутри украинского общества и будут опасными для нашей страны.

Потому в стратегическом плане время для внесения такого законопроекта выбрано верно.

А что касается конкретных положений и содержания законов, то это отдельный вопрос, который будет решаться в сессионном зале путем дискуссий вокруг законопроектов, внесения правок и дополнения…

Риски от принятия таких законов, безусловно, есть. С одной стороны, есть риск чрезмерного преследования, то есть преследования всех, кто хоть каким-то образом имел отношение к марионеточным режимам на оккупированных территориях. Это способно внести напряженность на длительное время. Да и вообще, это может усложнить процесс реинтеграции, примирения и прекращения конфликта.

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Следующий риск состоит в том, что зло останется ненаказанным. Для части украинского общества, которая была вынуждена принимать активное участие в этой войне, такое признание невинности противоположной стороны, которая вела вооруженную борьбу против Украины и конституционного лада, эта ситуация тоже несет в себе существенные политические, внешнеполитические и моральные риски.

Найти баланс между двумя этими угрозами и избежать крайностей сложно, но в этом и состоит искусство политики.

Вижу логику в том, чтобы сказать честно — на уровне законодательного акта — о характере и серьезности той вины, которая лежит на гражданах Украины, которые поддержали антигосударственный бунт и борьбу против украинского государства. Безусловно, эта точка должна быть пройдена, и эта правда должна быть сказана, в том числе юридически. И уже после этого уже можно будет говорить об амнистии, то есть прощении этой вины государством и украинским народом в контексте реинтеграционного процесса.

Такая логика понятна и важна в перспективе. Иначе после примирения мы окажемся в ситуации, когда не понятно, что произошло, кто виноват, а кто защищал Украину. Подобную ситуацию государство допустить не должно, потому оно обязано однозначно расставить политические и юридические точки над "і".

Максим Розумный, доктор политических наук, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований, специально для "Главреда"