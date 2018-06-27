Американская многоходовка: зачем Трамп задабривает Путина

Не успел президент США Дональд Трамп заявить о необходимости возращения России в состав "Большой восьмерки", как появилась информация о возможной встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Что задумал американский президент? Зачем ему потепление с Россией?

Трамп ведет с российским коллегой собственную игру, и последнее слово будет за ним. Заявления Трампа о возвращении России к G8 - не "предательство", а один из элементов контроля над Кремлем. В частности, американский президент в свое время заявил о возможном выводе войск США из Сирии, и это звучало странно. Но потом США нанесли ракетно-бомбовые удары по силам диктатора Сирии и союзника России Башара Асада. Сейчас из Сирии выводят иранские вооруженные формирования, чего бы не произошло без согласия России. То есть Россия пошла на уступки США.

Такую же многоходовку Трамп разыгрывает и с заявлениями о возвращении России к G8. Замечу: Россия - крупный геополитический игрок, являются процессы, которые без согласия с Москвой решить невозможно: Сирия, иранская ядерная программа, война на востоке Украины, КНДР.

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Вернув Путина в лоно "рукопожатных" лидеров, Трамп обставит его красными флажками. Это перехват инициативы. Президент США показал, что он тоже неплохой геополитический шахматист. Это неожиданный удар для Путина - возвращение в G8. Ведь Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. А таким образом выяснится, что ничего подобного нет. Это разрушает стратегию политики России, суть которой - создание искусственной берлинской стены. В свою очередь, Трамп говорит, что готов к диалогу, а все дальнейшие шаги зависят от России.

На Западе понимают, что представительство или его отсутствие России в G8 никак не сдержит ее от реализации военных планов. Уже был опыт СССР, который был исключен из Лиги наций в 1939 году. Присутствие России в G8 для Запада – эффективный сдерживающий элемент российской агрессии.

Впрочем, от встречи Трампа и Путина не стоит ожидать многого. Это будет встреча ради встречи с целью показать, что поддерживается минимальный переговорный уровень. Но договоренности между США и РФ есть. Трамп и Путин будут говорить не только об Украине, а, в первую очередь, об Иране, Сирии, КНДР.

США сейчас пошли на эскалацию по Ближнему Востоку - открыли в Иерусалиме посольство, вышли из иранской ядерной сделки. США повышают градус противостояния с Россией, чтобы заставить ее пойти на компромиссы, в частности, на Донбассе. Трамп демонстрирует всем, что будет разговаривать с позиций силы.

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Относительно Украины между США и РФ есть определенные договоренности. Волкер и Сурков полтора года встречались и подготовили определенный плацдарм для встречи Трампа и Путина. Разговор пойдет о реализации политической части "Минска-2".

Глава МИД РФ Лавров уже заявил, что надо соблюдать "формулу Штайнмайера" о "необходимости фиксации порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса". Далее заявление Путина, что Россия и впредь будет поддерживать ОРДЛО.

Бывший советник президента США, сотрудник Института мира Стивен Хэдли в свою очередь заявил, что ситуация на Донбассе, скорее всего, останется без изменений, по крайней мере до весны следующего года. Он добавил, что ситуация, которая сложилась на востоке Украины, не выгодна Украине или России, поэтому есть шанс, что ее попробуют не заморозить, а решить в интересах суверенитета Украины.

Определенная интрига есть.

Обращу внимание на то, что сейчас на Донбассе снизилась интенсивность вооруженного противостояния. И это связано не только с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для "Главреда"