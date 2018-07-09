Пять сценариев Путина по реваншу в Украине

В 2019 году в Украине пройдут выборы главы государства и парламента. К участию в электоральном процессе готовятся не только местные политические силы, но и Кремль, который рассматривает их уже как точку невозврата. А это значит, что уже сейчас самое время разобрать мотивы и цели путинских стратегов. И что не менее важно, рассмотреть комплекс сценариев, которые готовятся для возвращения Украины в российскую орбиту влияния.

Одними из первых данным вопросом стали заниматься американские аналитики. В этом нет ничего удивительного, поскольку предыдущие президентские выборы в США прошли под знаком грубого российского вмешательства. В обвинительном акте, опубликованном на сайте Минюста США, обвинение было предъявлено 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во вмешательстве в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США и в заговоре с целью совершения мошенничества, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Также они были активными участниками информационных операций, предназначенных для публикации уничижительной информации против кандидатов.

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Ввиду особой значимости Украины в планах кремлевского руководства, в аналитическом центре Atlantic Council проработали 5 сценариев, по которым Кремль может повлиять на украинские выборы. В частности, американские исследователи выделили следующие способы:

1) поддержка пророссийских кандидатов;

2) операция влияния через сеть лидеров общественного мнения, действующих в интересах Кремля;

3) реализация комплекса мер по дестабилизации ситуации в ущерб украинскому правительству;

4) использование кибератак против объектов критической инфраструктуры и кражи персональных данных;

5) организация военного переворота в интересах радикальных политических сил.

Сценарий №1

Если говорить о первом сценарии вмешательства в предвыборный процесс в Украине, то Москва безусловно заинтересована в продвижении и поддержке кандидатов, которые будут в дальнейшем педалировать выгодную Кремлю политическую повестку.

Здесь вероятными могут быть несколько опций. Во-первых, поддержку россиян могут получить бывший вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, который в настоящее время является народным депутатом и одним из лидеров "Оппозиционного блока". По данным опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в мае текущего года, его рейтинг составляет 8,4%, и он пребывает на 3 позиций среди всех потенциальных кандидатов. Также интерес для Кремля может представлять и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, рейтинг которого составляет 5,5%. Оба персонажа - давние фигуры на политической доске, и прошли проверку россиянами.

Во-вторых, нельзя исключать объединения Бойко и Рабиновича, а также ряда менее значимых пророссийских креатур, и выдвижение единого кандидата от них. Это вполне вероятно, ведь в 2010 году уже происходило нечто подобное: Виктор Янукович смог заручится поддержкой других пророссийских сил, и одержал победу на выборах, поборов представителей демократического лагеря, и бывших "звезд" "Оранжевой революции".

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В итоге в Украине был реанимирован авторитарный режим, отличавшийся невиданной по размаху коррупцией. Янукович в целом шел в фарватере внешней политики Путина, подписав соглашение, пролонгирующее пребывание Черноморского флота в Крыму, а уже на излете своего правления, под давлением Москвы, которая ему "нарисовала" сценарий по Крыму с радикальными исламистами, предпринял меры по блокированию Договора про Ассоциацию с ЕС. Последняя мера в итоге привела к его падению в ходе "Революции достоинства".

В-третьих, и кстати, это рассматривается как уже состоявшейся факт, вернее план, путинские стратеги могут реализовать проект продвижения "троянского коня", который публично совсем не будет выглядеть пророссийским политиком. Путин не будет на президентских выборах вливать средства в политиков, не имеющих перспектив. Вероятнее, что продвигать будут кандидата или кандидатку, не склонных поддерживать евроатлантический вектор развития Украины, либо не считающих войну на Донбассе первостепенной для страны проблемой. Несложный анализ дает понимание, кто входит в эту выборку.

А вот партии Бойко и Рабиновича могут играть роль политсил, которые в случае успеха на выборах в парламент будут принимать участие в формировании Кабинета министров в интересах данного "троянского кандидата", если ставка на него сработает.

Сценарий №2

Относительно второго сценария, то Москва действительно располагает сетью организаторов, журналистов, политических экспертов, троллей и ботов, способных влиять на общественное мнение в Украине. Весь этот ресурс используется и будет использоваться для "прокачки" выгодного Кремлю кандидата и дискредитации оппонентов. При этом информационная компания будет рассчитана не только на внутреннюю украинскую аудиторию, но и на зарубежных наблюдателей.

Подобное вмешательство россияне осуществляли на выборах в США, Франции, Германии, Дании. К примеру, во Франции Путин делал ставку на лидера консервативной националистической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. За последние несколько лет до выборов 2017 года у российского лидера и ультраправого политика, которые придерживаются сходных националистических взглядов, сложились тесные связи. Эти связи были подкреплены сложными финансовыми схемами и исключительно позитивным освещением Ле Пен в российских государственных СМИ.

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Путину победа Ле Пен сулила возможность посеять разногласия на Западе, а поддержка Путина помогла французскому политику представить себя в качестве глобального лидера, и одновременно дискредитировать оппонента. К примеру, всего за несколько часов до ожесточенных президентских дебатов во Франции, которые проходили 3 мая 2017 года, тролли и боты в Твиттере начали распространять необоснованные заявления о том, что у кандидата от центристов Эммануэля Макрона есть тайный офшорный счет в банке. Это было сделано с подачи Москвы. Уже не говоря о "теракте ИГИЛ" в Париже…

Российские разведчики пытались шпионить за избирательной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона через фальшивые учетные записи на Facebook. Около двух десятков учетных записей на Facebook были созданы для проведения наблюдения за должностными лицами кампании Макрона и другими лицами, близкими к нему.

Кроме того, в компании Facebook заявили, что пришлось принять меры в отношении фальшивых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о выборах во Франции. Источники сообщили, что количество учетных записей в Facebook, которые были деактивированыо во Франции из-за пропаганды или спама, - большая часть из них связана с выборами, - выросло до 70 000.Среди деактивированных записей были и шпионские аккаунты, за которыми стояли российские агенты, представляющие себя "друзьями друзей" партнеров Макрона, которые пытались собрать личную информацию от них.

Сценарий №3

Третий сценарий, к которому может прибегнуть Кремль, состоит в вероятности увеличения военной напряженности на Донбассе, террористических атаках и других действиях, которые имеют целью распространить панику, страх и недоверие к украинскому правительству и к правоохранителям, в частности. Это должно напугать людей и привести к их отказу от участия в выборах.

Относительно ситуации в зоне боевых действий на Донбассе, то ожидается значительный виток эскалации насилия после завершения в России чемпионата мира по футболу. Хотя буквально за неделю до мундиаля ситуация на Донбассе резко обострилась: в течение недели произошло самое большое за последние полгода количество обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов. Обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего была уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Здесь стоит вспомнить о печальной параллели с событиями февраля 2014 года, когда буквально сразу после завершения Олимпиады в Сочи россияне начали специальную операцию по оккупации Крымского полуострова. Есть большой риск, что Восток Украины снова запылает, как только последние группы туристов покинут Россию по завершении футбольного первенства.

Сценарий №4

Масштабная кибервойна против Украины является четвертым сценарием подрыва ситуации для достижения паралича избирательного процесса. Избирательная система и технологии страны уязвимы перед вторжением посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю.

В 2017 году Украина уже подверглась целенаправленным масштабным хакерским нападениям на сети украинских государственных предприятий, учреждений, банков, СМИ. В результате этих атак была заблокирована деятельность таких предприятий, как аэропорт "Борисполь", ЧАЭС, Укртелеком, Укрпочта, Ощадбанк, Укрзализныця и ряда крупных коммерческих предприятий. Атакам также подверглись сайт Кабинета Министров Украины, телеканал "Интер", медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 канал", "Радио Люкс FM", "Радио Максимум", различные интернет-издания, а также сайты Львовского городского совета, Киевской городской государственной администрации и Службы спецсвязи Украины.

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Важно отметить, что масштабный хакерский удар совпал с гибелью в Соломенском районе полковника ГУР Максима Шаповала. Его автомобиль был подорван мощным зарядом, и Шаповалов погиб на месте. Вероятным мотивом двойной подрывной акции стало желание нанести имиджевый и моральный ущерб официальному Киеву в преддверии национального праздника – Дня Конституции. Основным назначением вирусной кибератаки могло быть уничтожение важных данных и нарушение нормальной работы крупных государственных и частных учреждений.

Кроме Украины жертвами хакерских атак россиян становились и страны Западной Европы. К примеру, в марте 2017 года стало известно, что годом ранее Германия успешно отразила две кибератаки, осуществленные российскими хакерами из группы Fancy Bear. По словам главы ведомства по информационной безопасности Германии Ансе Шоенбом, первая атака была направлена на сервер партии канцлера Ангелы Меркель, а вторая — на банк данных Бундестага.

Также от рук российских хакеров страдала Дания. Минобороны королевства заявило, что российские хакеры взломали электронную почту некоторых сотрудников ведомства и на протяжении двух лет имели доступ к их учетным записям. По информации Минобороны, доступ к электронной почте у российских хакеров был в 2015 и 2016 годах. По мнению ведомства, почту взломали хакеры, которые "совершали кибератаки на Демократическую партию США в 2016 году".

Как известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США сообщили в апреле 2016 год, и тогда же к расследованию была привлечена фирма CrowdStrike. После проведения расследования фирма пришла к выводу о том, что взломать информационную систему удалось двум группировкам хакеров — Cozy Bear и Fancy Bear. Представители CrowdStrike считают, что данные группировки тесно связаны с российским правительством, и участвуют в политическом и экономическом шпионаже.

Согласно результатам расследования, Cozy Bear получила несанкционированный доступ к информационной системе летом 2015 года, а Fancy Bear — в апреле 2016 года. По заключению CrowdStrike, обе группировки смогли похитить письма из ящиков электронной почты, а также компромат на конкурента демократов на выборах Президента — Дональда Трампа.

Сценарий №5

На тот случай, если четыре способа, описанные выше, дадут сбои, вернее не сработают в комплексе, у кремлевских подрывников есть еще пятый сценарий. Речь идет о государственном перевороте, который приведет к власти крайне радикальные силы, в том числе участников добровольческих батальонов с боевым опытом на Донбассе.

Это уже может быть реальной военной хунтой, подобно тем, что часто приходили ко власти в странах Латинской Америки или Африки. Есть предположение, что Москва может использовать это в качестве повода для проведения стабилизационной "миротворческой операции" для очередной защиты русскоязычного населения от этой хунты. Таким образом, очередной майдан с элементами насилия мог бы сформировать благоприятные условия для последующего вторжения российской армии, для "наведения порядка и стабилизации" Украины, превращающейся, при действенном участии Москвы, в "failed state" для Запада.

В пользу данного сценария говорит факт причастности российских спецслужб (ГРУ ГШ РФ) к попытке организации государственного переворота в Республике Черногория. 16 октября 2016 года в стране прошли парламентские выборы и победу на них одерживала политическая сила премьер-министра Мило Джукановича, который призвал к сближению страны с Европой и НАТО.

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Именно данный курс Джукановича на Запад мог спровоцировать российское правительство совершить переворот. В день выборов, после закрытия избирательных участков, планировались нападения на правительственные учреждения, полицию и чиновников. Все нападавшие должны были быть вооружены автоматическим оружием. Однако полиция страны задержала 20 человек, готовивших теракты, еще до их начала.

Они оказались сербами. Еще до начала выборов премьер-министр Черногории обвинял Небойша Медоевича – президента Демократического фронта, партии-соперника на выборах, в связях с Россией. Он также был убежден в том, что партия Медоевича получает финансирование из РФ.

Через несколько недель после выборов начали появляться материалы, которые указывали на россиян, ответственных за планирование переворота. Кремль, в свою очередь, отрицал причастность к событиям в Черногории. Через месяц после выборов были названы имена организаторов теракта. Это были граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Такие выводы были сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных об их переговорах. По словам специального государственного прокурора Черногории Миливое Катнича, одной из целей теракта было убийство Мило Джукановича.

Как видно, Москва готова к любым авантюрам лишь бы достичь своих целей по удержанию нужных ей стран в орбите своего влияния. И если Черногория — это довольно небольшая ставка, то в случае с Украиной все обстоит куда серьезнее.

Если в 2019 году Кремлю не удастся взять реванш на украинской земле - это будет означать окончательный провал стратегии реваншизма, самой концепции российской неоимперии, и крах путинского бонапартизма. Подобное поражение станет если не путинским Ватерлоо, то окончательно убедит мировое сообщество и самих россиян в несостоятельности его агрессивной и авантюристской внешней политики, разрушающей мир и стабильность во все большем числе мест на мировой карте.

Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп, для ИС