Главная причина бедности украинцев

Андрей Головачев

политический эксперт

3 августа 2018, 11:15

Никакой МВФ не поможет, пока украинцы не расстанутся со своей селянской ментальностью.

Причина бедности украинцев заключается в их доминирующей крестьянской традиционной культуре

Выйдя из состава СССР и имея уникальные производственные факторы - черноземы, выходы к морю, транзитную локацию, порты, нефте-газо- транзит, мощную промышленность, образованное население - для колоссального экономического успеха, Украина, тем не менее, "умудрилась" вместе с Молдовой стать беднейшей страной Европы.

Почему так произошло? Должна же быть объективная причина такого провала. Неужели во всем виноваты одни только украинские президенты?

Ответ дает это видео, которое показывает высокий уровень самоорганизации южно-корейцев во время аварии в туннеле.

Для украинцев такой уровень спонтанного взаимодействия незнакомых между собой людей сейчас недостижим. А без коллективного взаимодействия современная экономика невозможна.

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Причина африканской бедности украинцев заключается в их доминирующей крестьянской традиционной культуре, для которой характерны недоверие к соотечественникам и, как следствие, нежелание и неспособность к коллективным взаимодействиям во имя общих целей.

Все остальное - это уже следствия этой базовой причины. В подобной культуре общество практически неспособно разрешать никакие свои проблемы самостоятельно без помощи государства, т.е. чиновничества, в том числе, и в первую очередь, в экономической сфере. А экономика, построенная на тотальной недоверии общества друг к другу, совершенно неконкурентноспособна против обществ, обладающий высоким человеческий капиталом, как, например, в Южной Корее.

И никакой МВФ не поможет, пока украинцы не расстанутся со своей селянской ментальностью, когда они доверяют только узкому кругу( 5-6 человек) лично знакомых людей или родственников.

Уровень доверия в обществе и ВВП на душу - это прямопропорциональные величины. Все дело в национальной культуре.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Украина Южная Корея бедность Андрей Головачев
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