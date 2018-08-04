Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады

Парубий подчеркнул важность законопроектов

Верховная Рада на следующей сессии осенью начнет упорядочение избирательного законодательства; в частности, депутаты рассмотрят проект Избирательного кодекса и вопрос обновления Центральной избирательной комиссии.

Все указанные законопроекты приобретают большую важность в преддверии выборов.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", – сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает Радио Свобода в субботу, 4 августа.

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Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.