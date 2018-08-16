Украинский разведчик объяснил причины мировой гонки вооружений

Василий Богдан

НАТО наращивает обороноспособность из-за опасений агрессии со стороны России.

Такое мнение выразил военный эксперт, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии телеканалу NewsOne.

"НАТО и отдельные страны, в том числе США, наращивают свою обороноспособность, которая связана с агрессией Российской Федерации против Украины и с интервенцией, вследствие которой оккупирован Крым и часть Донбасса", - сказал Богдан.

Он отметил особую опасность ядерной гонки вооружений.

"Что опасно - это ядерная гонка вооружений. В США принята ядерная доктрина, целью которой является мягкое ядерное сдерживание РФ, со стороны которой ощущают основную угрозу США и страны-члены НАТО", - прибавил Богдан.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин выразил мнение, что новые американские санкции затронут всю экономику России и окажут негативное воздействие на весь спектр российского народнохозяйственного комплекса, что грозит превращением РФ в некоего изгоя, наподобие Ирана, считает