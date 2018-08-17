В МИД призвали ужесточить санкции против России: стала известна причина

В МИД требуют ужесточить санкции против России / ZN.UA

В связи с появлением на оккупированном Донбассе новых российских систем радиоэлектронной борьбы санкции против России должны быть ужесточены, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках. Санкции против государства-агрессора должны быть ужесточены", - говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В МИД добавили, что зафиксированные СММ ОБСЕ 4 новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении вооруженных сил РФ, являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации на Донбассе.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о новых персональных специальных экономических и других санкциях против российских предприятий.