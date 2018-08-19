Порошенко одобрил закон о коллективной собственности на землю

19 августа 2018, 15:56

Закон создаст условия для предотвращения рейдерства.

Порошенко, ручка
Петр Порошенко подписал одобренный Радой закон / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко одобрил принятый Верховной Радой Украины 10 июля закон о коллективной собственности на землю.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине" подписан главой государства, сообщает его пресс-служба.

Реализация данного закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине.

Кроме того, законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив.

При этом предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного сельского и фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков.

В то же время устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Вместе с тем законом также определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев).

Отмечается, что земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые перестали существовать (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности), признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Кабмин принял решение, что земля за пределами населенных пунктов вскоре отойдет в собственность объединенных общин.

Ранее президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

Документом на год продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земельсельскохозяйственного назначения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко собственность сельхозземля
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:16
Фотограф выложил фото с репетиции парада 18 августа с Киеве
17:00
"В СВ за 2000 грн параша смердит также, как и в плацкарте": во Львове скандал из-за работы поездов
16:52
Допародировался: экс-комика назначили премьер-министром Словении
16:21
Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу
15:56
Порошенко одобрил закон о коллективной собственности на землю
15:45
"Пусть подыхает": стала известна неофициальная позиция Кремля по Сенцову Видео
15:30
Минобороны начало расследование по факту ДТП с СЗРК "Бук"
15:06
Появились фото и видео смертельной аварии под Винницей, среди пострадавших – ребенок Фото Видео
14:38
Ученые выяснили, кто умнее – женщины или мужчины
14:24
Обрушение моста в Генуе: стало известно официальное число жертв Видео
13:32
"Дети подохли, зато Крымский мост построен": Панин на видео поблагодарил Путина за Керченский мост Видео
13:30
Украинский футболист объяснил, почему отвернулся от флага России во время исполнения гимна
12:59
Дубинский: На военном параде-2018 Bentley Пашинского будет самым высокотехнологичным достижением за годы войны Видео
12:31
СМИ выяснили, что Wizz Air отменяет один из рейсов в Украину
11:58
Ночной ливень в Киеве: на центральной магистрали провалился асфальт, опубликованы фото Фото Видео
11:26
В чемпионате Украины фанаты устроили драку прямо на поле, видео
11:01
"Погодные аномалии и долгоиграющие конфликты": озвучен гороскоп на последнюю декаду августа-2018
10:53
Европейский тип репродукции: демограф рассказала, почему вымирание украинцев неминуемо
10:32
Преображение Господне: все, что надо знать о Яблочном спасе – от примет до поздравлений Видео
10:23
Синоптики предупредили о грозах: Киеву грозит новый потоп Видео
09:54
"Минск пробуксовывает": в Кремле рассказали о переговорах Меркель с Путиным Видео
09:25
"Вокруг кружат метеоакулы": синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся ливни Видео
08:55
Валютные "качели": эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары Видео
08:34
Танцы с бубнами, или Как шаманы захватывают Украину мнение
08:18
Боевики пустили в ход минометы и вооружение БМП: в штабе ООС назвали потери бойцов ВСУ
07:54
Стала известна вероятная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше Видео
07:41
"До чего себя довела ради денег!": пикантное фото "Роксоланы" Мерьем Узерли разозлило фанатов
07:22
Плавающие авто и затопленный торговый центр: Киев снова утонул после мощного ливня Фото Видео
07:12
Поздравления с Яблочным спасом-2018: короткие смс и анимированные картинки GIF
06:55
Сам себя высек: как Муженко демонстративно оскорбил добровольцев мнение
06:32
"Выносят мозг по мелочам". Мужчины под какими знаками Зодиака самые невыносимые
06:14
Катастрофа близко: половина жителей Земли рискует остаться без пресной воды
05:46
Одесская Барби поделилась постельным фото
05:19
"Не дадим майданов делать": В Совфеде РФ грозят разделом Украины
04:53
Украинские провайдеры могут повысить тарифы на интернет
04:04
"Красивая попа": экс-Nikita похвасталась аппетитной фигурой в прозрачном боди Видео
03:37
В США сатанисты установили статую дьявола, опубликовано видео Видео
03:08
"Перекресток культур". Американский астронавт показал фото Черного моря из космоса
02:36
"На фоне унитаза". Поклонники не оценили место для съемок Каменских
02:13
"Женщина не хотела жить". Отец Кузьмы рассказал о поклонниках на могиле певца: опубликовано видео Видео
01:48
Заявление Вайкуле о Крыме раскритиковали в Латвии
01:26
В России украинского футболиста обвинили в неуважении к гимну и флагу
01:13
Киев затопило после сильного ливня: опубликовано видео Видео
00:42
Обнародовано видео, как в Киеве БТР врезался в бизнес-центр Видео
00:24
В Черкассах в лагере внезапно умерла 13-летняя девочка
18 августа, суббота
23:48
150-килограммовая модель Тесс Холлидей показала пышные формы в купальнике: опубликовано фото
23:33
Между Ужгородом и Мукачево прошел сильный смерч, появилось видео Видео
23:19
США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в "Северный поток-2" - The Wall Street Journal
22:55
"Автобус накрыл мою дочь". Украинцы рассказали о смертельном ДТП в Польше Видео
22:41
В параде будут участвовать 18 подразделений других стран и новейшая техника - Полторак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять