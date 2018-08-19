Порошенко одобрил закон о коллективной собственности на землю

Петр Порошенко подписал одобренный Радой закон / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко одобрил принятый Верховной Радой Украины 10 июля закон о коллективной собственности на землю.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине" подписан главой государства, сообщает его пресс-служба.

Реализация данного закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине.

Кроме того, законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив.

При этом предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного сельского и фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков.

В то же время устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Вместе с тем законом также определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев).

Отмечается, что земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые перестали существовать (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности), признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Кабмин принял решение, что земля за пределами населенных пунктов вскоре отойдет в собственность объединенных общин.

Ранее президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

Документом на год продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земельсельскохозяйственного назначения.