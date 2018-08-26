Крым в Беловежской пуще не обсуждали, россияне врут - Кравчук

26 августа 2018, 21:48

Экс-президент Украины рассказал, что обсуждалось в Беловежской пуще и подтвердил, что Крым в число этих вопросов не входил.

Леонид Кравчук отлично помнит все, что обсуждалось в Пуще - сам там был, как-никак
Леонид Кравчук отлично помнит все, что обсуждалось в Пуще - сам там был, как-никак / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл правду - действительно ли в 1991 году в Беловежской пуще с Россией обсуждали вопрос Крыма. По словам экс-главы государства, режим Путина нагло врет.

"Это неправда. Вообще, во время встречи в Беловежье не было ни одного вопроса по Крыму. Вопрос Крыма Борис Николаевич Ельцин не ставил вообще, а, значит, вопрос не обсуждался. Обсуждались вопросы границ, войск, ядерного оружия. Все это обсуждалось, а Крым - нет. И я, и Борис Николаевич считали, что вопрос территориальной целостности Украины является неприкосновенным", - рассказал Кравчук.

Читайте такжеКравчук объяснил, как Украина изменилась за годы независимостиКравчук отметил, что для разоблачения путинской лжи достаточно просто заглянуть в текст договора.

"Почитайте содержание соглашения, она напечатана. В одном из пунктов говорится, что страны - Украина, Беларусь и Россия - признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ, то есть ни одна из этих трех стран не имеет никаких территориальных вопросов и претензий к другим двум. Так записано в документе" - отметил экс-президент.

"Итак, тема Крыма не обсуждалась, а бралась база международного права", - добавил он.

Ранее Леонид Кравчук говорил "Главреду", что возврат захваченной части Донбасса под контроль Киева является очень сложным и длительным процессом, с территории выехали примерно два миллиона людей, они живут в других регионах нашей страны, воспринимают жизнь по-новому и, когда закончится война, они вернутся и все может измениться

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