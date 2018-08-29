Богословская ударила Червоненко в прямом эфире

Богословская попыталась отвесить Червоненко пощечину / скриншот

Во вторник, 28 августа, произошла очередная курьезная схватка между политиками - экс-нардеп Инна Богословская в прямом эфире ударила бывшего министра транспорта и связи Евгения Червоненко.

Богословская разъярилась после фразы Червоненко, который на реплику экс-нардепа "я на базарном языке не разговариваю" ответил Богословской, что она так разговаривает "когда приходит за деньгами", передает "112 Украина".

Читайте такжеДрака Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоищаБогословская с криком "за какими деньгами?" бросилась к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, однако тот успел подставить плечо.

После этого политиков разняли ведущие ток-шоу.

Напомним, неделю назад нардеп от радикалов Мосийчук подрался в эфире одного из телеканалов с нардепом Сергеем Лещенко. Конфликт произошел из-за обсуждения ориентации Олега Ляшко.