Убийство Захарченко: появилась реакция Евросоюза

Александр Захарченко

В Европейском Союзе осведомлены о гибели главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко и продолжают работать над выполнением Минских соглашений.

"Мы видели сообщения об этом (смерти Захарченко. - Прим.) с пятницы. Конфликт на Востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней. Мы, как Европейский Союз, продолжаем работать над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - сообщает УНН со ссылкой на представительство ЕС в Украине.

В Евросоюзе ожидают, что "все стороны будут уважать свои обязательства", а также, что "не будут спекулировать на влиянии (гибели Захарченко) на встречу нормандской четверки".

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.