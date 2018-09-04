В НФ призвали дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море

Бурбак назвал цену, которую должна заплатить Москва.
Фракция "Народный фронт" требует жестко противодействовать очередным провокациям России против Украины в Азовском море.
Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с парламентской трибуны.
"Мы должны дать ответ на очередные провокации России против Украины в Азовском море. Ответом на морскую блокаду Украины должно быть наращивание нашего военного присутствия", - подчеркнул Максим Бурбак.
Украина проведет границу с Россией в Азовско мморе
"Усиление экономических санкции со стороны мирового сообщества – цена, которую должна заплатить Россия. И обсуждение этой проблемы необходимо выносить на самый высокий международный уровень", - подчеркнул руководитель фракции.