В Раде предложили взять министра Омеляна на поруки

Андрей Лозовой и Владимир Омелян / Instagram

Нардеп Андрей Лозовой (фракции "Радикальной партии") через свою страницу в Instagram заявил о своей готовности взять на поруки главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

"Готов взять на поруки министра-националиста Владимира Омеляна. Он настоящий реформатор и патриот. Преследование его – это как раз месть за то, что Володя реально борется с коррупцией, а сами обвинения – это 1937 год", − написал народный избранник.

Напомним, накануне детективы НАБУ сообщили главе Мининфраструктуры о подозрении в незаконном обогащении. Сам Омелян все обвинения отверг и назвал это преследованием за проводимые им реформы. Затем политолог назвал фигуру министра "разменной монетой" в политических интригах.