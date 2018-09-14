Обвинения в незаконном обогащении: суд принял решение по делу Омеляна

Владимир Омелян / Facebook

В пятницу, 14 сентября, Соломенский районный суд Киева принял решение в деле по обвинению НАБУ министра инфраструктуры Владимира Омеляна по обвинению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Согласно решению суда, Омеляна отпустили на поруки министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и народного депутата от "Народного фронта" Федора Бендюженко.

Читайте также"Он - просто разменная монета": политолог раскрыл подоплеку дела против Омеляна

Кроме того, суд обязал министра инфраструктуры сдать свои загранпаспорта.

Напомним, 13 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении Омеляну в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В свою очередь Омелян опроверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации и заявил, что ему "сидит в печенках его должность".

В свою очередь нардеп Андрей Лозовой заявлял о своей готовности взять на поруки главу Мининфраструктуры Омеляна.