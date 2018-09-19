"Доза наркоза из останкинской иглы": эксперт объяснил новые обвинения РФ Украины по МН-17

МН-17 / Reuters

Обвинения Минобороны РФ в адрес Украины в причастности к катастрофе Boeing MH-17 на Донбассе в 2014 году, является очередной ложью ОПГ, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович в интервью "Апострофу".

"Что касается очередных заявлений Минобороны конкретно о "Буке", то есть две организации (которые могут их продуцировать) - кремлевское Минобороны и Объединенная следственная группа (ОСГ). У обеих организаций есть определенный послужной список - некий трек-рекорд. Соответственно, на основании этих трек-рекордов общественность как внутри России, которая соображает что-либо по причине присутствия мозга, так и за пределами России, имеет соответствующий уровень доверия к ОСГ и категорическое недоверие к кремлевскому Минобороны. Они могут изгаляться, издеваться, лгать, запутывать сколько им угодно. Только это не поможет им избежать скамьи подсудимых в Гааге", - считает Рабинович.

По его словам, единственный потенциальный плюс, "который кремлевские преступники сегодня получили своими очередными выдумками" - это то, что ресурсы ОСГ теперь должны быть брошены на изучение так называемых доказательств, предоставленных официальными организациями из России.

"Возможно, в Кремле думают, что очередная ложь им поможет. Но производить одни и те же действия и надеяться на другой результат - это действительно граничит с безумием... У них надежда на то, что, если они будут объявлены в международный розыск, то окопаются за стенами Кремля и надеются продолжать морочить голову российскому общественному мнению и забивать этой дезинформацией и пропагандой мозг российского народонаселения, которое продолжает ежеминутно принимать дозу наркоза из останкинской иглы. Такого рода вбросы как раз и делаются для адской смеси этого наркоза", - заключил Слава Рабинович.

Накануне российское оборонное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской ССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл.).

Позже в российском министерстве представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Записанный голос, по мнению российских военных, принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал доклад "очередным информационным фейком".