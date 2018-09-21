Автокефалия УПЦ: политолог назвал главный страх РПЦ

21 сентября 2018, 05:54

По словам Владимира Фесенко, украинская власть должна действовать гибко и тщательно контролировать ситуацию.

Киево-Печерская Лавра, высотка, строительство
Киево-Печерская Лавра / lavra.ua

В процессе предоставления УПЦ автокефалии Москва в лице РПЦ боится потерять контроль над наиболее крупными культовыми учреждениями, которые сегодня находятся в ведомстве УПЦ МП. Это может привести к реальным столкновениям в борьбе за них.

Такое мнение выразил директор Центра политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в своей колонке на сайте журнала "Новое время".

"Москва запускает страшилки. Но они связаны не с процессом предоставления автокефалии, этого уже не остановить. Риск заключается в попытке организации столкновений и насильственных акций, связанных с перераспределением церковных объектов. Речь идет о трех лаврах, которые сейчас под контролем Московского патриархата", - пишет Фесенко.

По его словам, в этой ситуации власть должна действовать гибко и тщательно контролировать ситуацию.

"Есть некоторые горячие головы, особенно их много в наших очень активных радикальных организациях. И там, не буду лукавить, есть агенты Москвы. Они могут организовать штурм Киево-Печерской лавры или еще что-нибудь. И в ответ (а я думаю, что сценарий уже готов) боевики из политических сил и организаций, ориентирующихся на Москву, пойдут на защиту. Это будет искусственно организованный конфликт, который Москва сможет использовать как повод для вмешательства", - считает эксперт.

По мнению Фесенко, конфликт может возникнуть только вокруг попытки захвата наиболее весомых религиозных объектов.

"Необходимо найти аккуратное, последовательное и пошаговое решение этой проблемы, например, совместное использование. Компромисс существует - его нашли в 90-х, можно найти и сейчас", - заключил он.

Накануне Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет побывал с визитом в США.

Филарет встретился с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.

В ходе встречи они обсудили "вопрос поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви"

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РПЦ Владимир Фесенко автокефалия УПЦ
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