Эксперт предупредил: Россия придумала новый план федерализации Украины

Эксперт назвал опасности выборов на оккупированных территориях / Reuters

Для частичного признания "ДНР" и "ЛНР" Россия может провести выборы глав самопровозглашенных "республик", заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что Минские соглашения не предусматривают реинтеграцию "ДНР" и "ЛНР", ведь там идет речь о реинтеграции оккупированных территорий.

"И после местных выборов по украинскому законодательству так называемые республики должны прекратить существование. В этом смысл всего плана реинтеграции", - заявил он в комментарии "24 каналу".

По его словам, Россия хочет прямо противоположного Минским соглашениям сценария.

"После проведения незаконных выборов в ОРДЛО настаивать на том, чтобы реинтеграция территорий происходила именно из-за фейковых "ДНР" и "ЛНР". Затем федерализация через включение в состав Украины двух незаконных формирований. А дальше появится требование появления таких же республик по всей Украине – то есть общая федерализация всей страны. И на половину субъектов федерации будет пытаться влиять Россия", – говорит политолог.

Он добавил, что этот сценарий самоубийственный для Украины, при этом Киев и западные партнеры выступают категорически против и выборы не признают.

Напомним, ранее эксперт рассказал о мечте Путина по Украине.