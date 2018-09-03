Эксперт рассказал о мечте Путина по Украине

Владимир Путин мечтает, чтобы Украина не была единой страной, считает эксперт / Reuters

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран заявил, что мечта президента России Владимира Путина — чтобы Украина не была единой страной.

Если бы главе РФ удалось раздробить наше государство, по сути, он бы руководил им, рассказал эксперт в эфире телеканала "Еспресо.TV".

"Особый статус Донбасса и механизмы, которые можно назвать федерализацией. Особый статус всем регионам. Вот это мечта Путина — чтобы была не одна Украина, а было много земель, которые между собой мало коррелировали свою деятельность. Чтобы у какого-то региона было право вето на внешнюю политику", — отметил собеседник.

Ранее руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко говорил "Главреду", что Владимиру Путину Украина не нужна как элемент империи. По его словам, президент России не имеет намерений завоевывать нашу страну, ему она нужно, в частности, в качестве государства, насчет которого можно вести торги с США.