Нардеп назвал возможную причину задержания в РФ экс-министра времен Януковича

В РФ Николая Рудьковского могли задержать для того, чтобы "подоить", полагает нардеп / УНИАН

Народный депутат Игорь Мосийчук считает, что в Российской Федерации бывшего министра транспорта и связи Украины (занимал пост во времена президентства Виктора Януковича) Николая Рудьковского могли задержать для того, чтобы "подоить".

Задержание экс-чиновника является какой-то игрой Кремля, рассказал политик "Обозревателю".

"Возможно, она связана с будущими выборами, возможно, с желанием "подоить" самого Николая. Ни для кого не тайна, что он владел определенными активами и средствами или информацией", — отметил собеседник.

Напомним, Николай Рудьковский занимал пост министра транспорта и связи в 2006-2007 годах. В июне 2014-го в Киеве во время беспорядков он бросил камень в посольство России в Украине.

В РФ отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело, в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно его арестовал. В начале октября 2018-го СМИ узнали, что Рудьковского задержала московская полиция.