Задавит всех: Лещенко поведал, кто может спутать карты на президентских выборах

Святослав Вакарчук / "Телеграф"

Певец Святослав Вакарчук может спутать все карты политикам в случае своего участия в президентских выборах.

"Если он попадет во второй тур, то задавит их, это подтверждает социология", - заявил нардеп Сергей Лещенко в интервью "Апострофу".

По его словам, активность Вакарчука – выступления на конференциях, интервью не похожа на активность обычного певца. Он предположил, что за этим стоят планы, о которых он пока не заявляет.

Напомним, ранее Вакарчук высказал свое мнение о текущих проблемах Украины и попробовал наметить пути их решения.