Виноваты "папередныкы": в Кабмине пояснили, почему решили повысить цены на газ

Газ вырос только на 23% - а МВФ требовал повышения цен на 60% / vremyan.ru

Украину ожидало возвращение в страшные 90-е годы - стремительная инфляция, задержки с выплатой зарплаты, обесценивание гривны, высокий уровень безработицы. Все это потому, что предыдущие правительства в 2006-2013 годах брали миллиардные долларовые кредиты не на развитие страны - именно поэтому Кабинету министров приходится сотрудничать с МВФ, выдвигающим требование о повышении цены на газ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Безответственность тогдашних чиновников, сделала сегодня заложниками простых украинцев. А теперь пришло время возвращать эти долги", - сказано в заявлении.

Читайте такжеВ Украине цены на газ для населения поднимут с 1 ноябряЗа следующие пять лет страна должна выплатить 30 миллиардов долларов; хотя долговая нагрузка снижается, пока кредиты МВФ необходимы. Иначе Украине грозит стать банкротом.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by в размере 3,9 млрд долларов, которая заменит программу расширенного финансирования.