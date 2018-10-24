Геращенко предложила расширить санкционный список по российским журналистам

Ирина Геращенко считает, что место Скабеевой - в санкционных списках / Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко предложила расширить санкционные списки в отношении российских пропагандистов - в том числе внести туда российскую журналистку Ольгу Скабееву из-за интервью с "Алиной Керовой".

На своей странице в Фейсбуке Геращенко заявила, что "с ужасом" прочитала информацию об "интервью" с погибшей студенткой колледжа в Керчи на российском телеканале "Россия 24" .

При этом Геращенко напомнила, что "интервью" брала та же пропагандистка, которая "приставала" к украинской делегации.

"Потом мама девочки должна была во второй раз ехать в морг на опознание своего мертвого ребенка. Это не укладывается в голове, это больше, чем аморальность и отсутствие журналистских стандартов, это полная деградация и участие в наихудших геббельсовских практиках. Это - реальный фашизм", - возмутилась парламентарий.

Читайте такжеНа росТВ объяснили свой конфуз-"интервью" с "погибшей" в Керчи девушкойГеращенко выразила возмущение тем, что Скабеевой до сих пор нет в санкционных списках США, ЕС и Украины.

"Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран? Почему наш выдающийся союз журналистов (НСЖУ) до сих пор не выступил с такой инициативой на разных международных собраниях?" - написала парламентарий.

Напомним, в телеэфире 17 октября ведущие программы поговорили с очевидицей атаки Рослякова на колледж, якобы студенткой второго курса Алиной Керовой. Позднее выяснилось, что в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна.