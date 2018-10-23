На росТВ объяснили свой конфуз-"интервью" с "погибшей" в Керчи девушкой

Пресловутая Алина Керова / "Комсомольская правда"

Сотрудники федерального канала "Россия 1" опубликовали в Instagram объяснение своего конфуза, связанного с передачей о массовых убийствах в политехническом колледже в городе Керчь (аннексированный Крым).

По их словам, девушка, выходившая в эфир программы "60 минут" в день инцидента, представилась чужим именем — Алина Керова. Позже выяснилось, что так звали одну из жертв "керченского террориста" Владислава Рослякова.

"Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя [...]. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", —написали сотрудники телеканала.

Напомним, в телеэфире 17 октября ведущие программы поговорили с очевидицей атаки Рослякова на колледж, якобы студенткой второго курса Алиной Керовой. Позднее выяснилось, что в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна.