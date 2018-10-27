В центре Киева "неадекват" устроил драку и покусал людей, опубликованы фото и видео

В Киеве на Крещатике "неадекват" покусал друзей / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 26 октября, поздно вечером в центре Киева — возле станции метро "Крещатик" — неадекватный мужчина по имени Виталий устроил драку с друзьями, укусил подругу за палец, а друга — за лицо.

Инцидент произошел около 23:50, пострадавших забрала скорая помощь, а злоумышленника задержали правоохранители, сообщил "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев.

"… Виталий устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. В разгар потасовки он укусил подругу за палец, а своего товарища укусил за лицо", — отметило издание.

По его данным, друзья "неадеквата" в долгу не остались и надавали ему пинков. "Чтобы усмирить буйного мужчину к месту драки приехали несколько экипажей патрульной полиции", — говорится в материале.

Напомним, 21 сентября в Подольском районе Киева обнаженная женщина улеглась на дорогу, сначала просто лежала, а когда движение замедлилось, — подошла к белой машине, пыталась открыть дверь, но не смогла, и залезла на крышу.