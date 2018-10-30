"Порошенко будет биться до крови": журналист прокомментировал смену главы Киевской ОГА

Александр Терещук / argumentua.com

Назначение Александра Терещука новым главой Киевской областной госадминистрации означает, что президент Украины Петр Порошенко на предстоящих в 2019 году выборах "будет биться до крови".

Такое мнение высказал журналист Александр Дубинский.

"Порошенко передает области, где ожидает наименьшую поддержку старым кадровым "мусорам", которые обязаны карьерой лично ему. Что такое выборы в областях, подконтрольных "мусорам", вы должны помнить еще с 2004-2005 гг. Когда именно мусора контролировали "вбросы" и "карусели" в интересах (Виктора) Януковича. Одного из таких Порошенко назначил губернатором Киевской области. Это означает, что биться за результат он будет до крови", - написал Дубинский в своем Telegram-канале Dubinsky.pro.

Напомним, о вторник, 30 октября, Петр Порошенко назначил главой Киевской ОГА Александра Терещука. "Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе Порошенко.

Ранее Киевскую ОГА возглавлял Александр Горган. По информации издания "Украинская правда", причиной отставки Горгана стала его "усталость" от нагрузки.

Александр Терещук - милиционер, экс-начальник ГУ МВД Украины в Киеве. В 1991 году окончил Киевскую высшую школу МВД. С марта 2008 по март 2010 - замначальника ГУ МВД в Киеве - начальник Управления кадрового обеспечения.

С апреля 2016 по настоящее время был первым зампредседателя Одесской ОГА.