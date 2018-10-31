"Свободовец" проиграл пари "оппоблоковцу" и процитировал гимн пионеров СССР: опубликовано видео

Игорь Мирошниченко / "УНИАН"

Депутат Киевсовета от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко в прямом эфире телеканала NewsOne процитировал строки гимна пионеров времен СССР – поскольку проиграл пари нардепу от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу.

Ранее "свободовец" утверждал, что его оппонент-"оппоблоковец" не сможет говорить на украинском языке более половины минуты.

В ответ Вилкул во время телеэфира проговорил на государственном языке более получаса.

"Господин Вилкул молодец, постарался, признаю… Я увидел, что вы знаете украинский. Не нарушайте закон Украины о статусе нардепа и используйте его везде в своей публичной работе. Каждый депутат должен начинать с себя", - сказал Мирошниченко и процитировал по памяти пионерский гимн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вилкул предложил штрафовать и сажать в тюрьмы за пропаганду однополых отношений.