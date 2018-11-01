Яценюк поблагодарил Меркель за поддержку Украины

Ангела Меркель вносит исключительный вклад в дело поддержки Украины, отметил лидер "Народного фронта".
В Киеве лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель за помощь украинскому народу.
"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые вносят исключительный вклад в дело поддержки Украины", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook после разговора с федеральным канцлером.
"Спасибо Вам, госпожа Федеральная канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс наших общих ценностей будет продолжаться дальше", - подчеркнул Арсений Яценюк.