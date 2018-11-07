"Ультиматум Порошенко": политолог объяснил заявление Луценко об отставке

Глава ГПУ Юрий Луценко (слева) и президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Заявление Юрия Луценко об отставке с поста генпрокурора является ультиматумом окружению президента Петра Порошенко и игрой "на повышение ставок".

Такое мнение выразил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, оно имеет несколько причин и целей.

"1. Луценко давно уже угрожал уйти (недавно говорил, что после выборов президента), но хотел сделать это красиво и дело Гандзюк создает такие условия; 2. Это также крайняя попытка сбросить давление окружения президента, пытающееся превратить Генпрокурора в политического киллера. Это уже привело к ожерелью закулисных конфликтов, которые, которые прорывались то в заявлениях Луценко о союзе с Кличко, или отказом ГПУ возбуждать уголовное дело против Гриценко (и Тимошенко в будущем). Луценко опытный политик и пытается дистанцироваться от команды Порошенко (как это раньше сделал Ложкин и другие), для того чтобы сохранить политические перспективы на следующий политический цикл; 3. Понимание того, что в ВРУ крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового Генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель НФ - что вряд-ли устроит Банковую. Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко "вырывается на свободу" поля политического маневра", - пишет Бортник в Facebook.

Читайте также"Смекалку не пропьешь": соцсети отреагировали на заявление Луценко об отставкеНапомним, во вторник, 6 ноября, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку. Свое решение Луценко объяснил "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Заявления в прессе, в которых среди возможных виновников убийства назывались представители украинской власти, он назвал пиаром на крови.

"Этим людям нужен не результат, а пиар ради борьбы за власть. Сегодня обвиняют не Путина, который напал на Украину и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Петра Порошенко. Сегодня обвиняют не Януковича, который разворовал Украину и сбежал в Москву, а тех, кто отобрал у него полтора миллиарда и вернул в бюджет... Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку", - сказал Луценко.

Однако депутаты Рады не поддержали отставку главы ГПУ. В ходе рейтингового голосования "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.