Договариваться с Россией о мире на Донбассе бессмысленно - Порошенко

Порошенко отметил, что Россия не придерживается заключенных договоренностей / УНИАН

Заключать какие-то договоренности со страной, которая не придерживается даже уже достигнутых - попросту бессмысленно, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Мы обсудили вопросы продвижения предложений Украины о введении миротворцев на оккупированную территорию Донбасса и поддержку позиции Украины со стороны наших партнеров по "нормандскому формату". Ранее о своей поддержке заявляли Великобритания, США и другие страны", - в ходе брифинга по итогам трехсторонней встречи с лидерами Германии и Франции заявил он.

Порошенко отметил, что есть лишь один путь заставить РФ придерживаться Минска - "только миротворческая миссия ООН на Донбассе способна обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, если хотите - заставить Россию - выполнять взятые на себя обязательства".

"Ибо бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя в ранге посла. Это точно неприемлемо", - добавил президент.

Также Порошенко указал, что участники трехсторонней встречи "твердо заявили об осуждении "выборов" в ОРДЛО и поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

"Четко было отмечено, что это ("выборы"- ред.) - грубое нарушение Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей... Также было отмечено ответственное отношение Украины к Минским соглашениям", - отметил Порошенко.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.