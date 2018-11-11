Террористы в ОРДЛО заявляют об "отсутствии нарушений" на фейковых "выборах"

Террористы организации "ДНР" заявляют, что на "выборах глав и депутатов" марионеточной "Донецкой народной республики" по состоянию на 17:00 (по киевскому времени) "нарушений нет". Явка на "голосование", согласно заверениям террористов, составила 76,2%.

Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "ЦИК ДНР" Ольгу Позднякову.

"Явка избирателей по состоянию на 18:00 [по местному времени] составила 76,2%", - сообщила она.

То же самое говорят в так называемом "ЦИК ЛНР" - там заявили, что по состоянию на это время явка составила 72,5%.

"Все избирательные комиссии работают в обычном режиме. На всех избирательных участках обеспечивается безопасность", - отметила "глава ЦИК ЛНР" Елена Кравченко.

Читайте такжеНа "выборах" в "ЛДНР" лидируют картошка и капуста - КазанскийРанее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехстороннней контактной группы (ТКГ) и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории "ЛНР" организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.