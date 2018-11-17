"Конфликт на Донбассе надолго": эксперт рассказал о ключевой проблеме Украины

Разрушения на Донбассе / informator.su

В Украине слабость государства является одной из самых актуальных проблем, считает научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань.

Он отметил, что по свидетельству политологических и исторических исследований, для осуществления экономических реформ и построения демократии нужен определенный уровень централизации сил, однако сейчас Украина может терять эту управляемость.

"Согласно опросам, украинцы считают войну проблемой номер один. Но мне кажется, что главная проблема – это то, что мы делаем внутри страны. По сравнению с 2014 г., когда люди по-настоящему эмоционально реагировали на происходящее на фронте, сейчас большинство воспринимает войну как нечто далекое", - указал политолог.

Он также сомневается в возможности реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе в ближайшее время, пишет "Новое время".

"Конфликт на Донбассе, к сожалению, надолго", - говорит Гарань.

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По его мнению, вопрос остается в том, хотят ли украинцы реинтегрировать эти территории и на каких условиях.

"Путин уже заявил, что будет ждать результаты наших выборов, чтобы получить лучшие позиции для торговли. А пока он будет использовать этот конфликт для того, чтобы подогревать температуру в Украине. Регулируя конфликт на Донбассе, он может влиять на ход выборов", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экс-советник Путина рассказал о сценарии оккупации Украины.