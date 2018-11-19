Экс-советник Путина объяснил, с кем из кандидатов в президенты Украины тот сумеет договориться

У Путина нет шансов договориться с кандидатами в президенты Украины – эксперт / Reuters

У российского лидера Владимира Путина нет шансов договориться с кем бы то ни было из кандидатов в украинские президенты – на нужных ему условиях.

Об этом российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов заявил во время чата на "Главреде".

"В данный момент договориться на условиях Кремля, на условиях, желательных для Путина, ни один из нынешних заметных кандидатов в президенты, пользующихся существенной поддержкой украинского общества, не сможет", – отметил Илларионов.

Читайте такжеПочему голосование на выборах в Украине должно быть платнымПоэтому в предстоящие годы независимо от того, кто именно окажется на посту президента Украины, основные тенденции в развитии страны сохранятся, уверен он. В частности, Украина будет усиливать свою оборону – в военной, экономической, политической и идеологической сферах.

"Будет также продолжен процесс удаления от Кремля и приближения Украины к Западу, Европейскому союзу, НАТО", – добавил эксперт.

Ранее он отметил, что Путина ждет провал на украинских выборах. "Для Путина идеальным вариантом стало бы проведение своего кандидата на пост президента Украины. Но в сегодняшней ситуации это невозможно, какие бы действия в прошлом ни совершали те или иные кандидаты в президенты Украины. Проведение пророссийской, точнее прокремлевской, политики в сегодняшней Украине невозможно, победа прокремлевского кандидата на украинских президентских выборах совершенно нереалистична", – подчеркнул Илларионов.

Илларионов предрек распад России и назвал территории, которые уйдут из РФ. Первый этап распада России наблюдался в начале ХХ века, отметил он.