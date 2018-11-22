Предложить России обмен: генерал рассказал, как Украине вернуть Донбасс

Игорь Романенко / Главред

Генерал-лейтенант запаса, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил план возвращения оккупированного Донбасса.

По его мнению, в обмен на вывод российских войск из ОРДЛО, Украина может временно отказаться от планов по вступлению в НАТО и Евросоюз.

"Путин объясняет конфликт тем, что Россия категорически против движения Украины в НАТО и Евросоюз. Но и в ЕС, и в НАТО нам не обещают ничего, по крайней мере в ближайшие десять лет.

Так вот, мы лишены ближайших евроатлантических перспектив, перспектив вступить в ЕС. Отсюда возникает такой вариант: на десять лет мы официально отказываемся от попыток вступить в НАТО, берем десятилетнюю паузу. За это Россия соглашается вернуться к "статус-кво", к позициям на начало 2014-го года. Путин полностью выводит свои войска с Донбасса, в Крыму же оставляет только российские вооружения тактического уровня", - озвучил он свое предложение в интервью изданию "Народная правда".

Напомним, ранее сообщалось о том, что членам украинской делегации на переговорах ТКГ поступали неофициальные предложения ликвидировать конфликт на Донбассе в обмен на отказ от аннексированного Крыма.