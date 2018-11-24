"Перепили с радостей за миллиард на ваш фонд?": Порошенко оконфузился с сообщением в Twitter

Петр Порошенко / Reuters

В Twitter президента Петра Порошенко размещено сообщение со словосочетанием "гидридная война".

Соответствующий пост глава государства оставил 23 ноября, комментируя намерение пятой колонны подорвать Украину изнутри.

"Гидридная война России против Украины - это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины с середины пятой колонной, лозунг которой "Зрада. Все пропало", - сказано в сообщении.

/ @poroshenko

Отметим, что на конфуз Порошенко уже отреагировали в Сети:

"Гідриді! Бутірати!", "Метамфетамінова війна!", "Пане Президенте, гібридна, не гідридна)", "Та он вхлам еще с вечера", "Не пятая колонна, а сто пятая колонна помощи от России пришла на Донбасс, пока Вы там гидрарируете", "гіДридна? добре, хоч не сульфітна", "Так-так гіДридна війна. Перепили з радощей за всипаний Гройсманом мільярд на ваш фонд?", "Ну, де та гідра сидить у Києві, всім відомо", - написали пользователи в комментариях под постом президента.

Отметим, что в соцсетях поднялось негодование из-за бюджетного миллиарда для фонда президента.

Напомним, ранее Порошенко похвастался количеством лайков к своему посту в Facebook.