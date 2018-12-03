"Я бы их всех пересажал": волонтер рассказал, чем Украине грозит реванш "регионалов"

Чем Украине грозит реванш "регионалов" / vidido.ua

На предстоящих парламентских и президентских выборах в Украине возможен реванш пророссийских сил и бывших "регионалов".

Такое мнение высказал офицер ВСУ, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" волонтер Мирослав Гай во время чата на Главреде.

"К сожалению, такой реванш возможен. Российская Федерация в Украине присутствует "по полной программе". Сейчас это модно – поддерживать Российскую Федерацию. Но тем не менее мы видим, что партия Медведчука продолжает действовать, продолжают вещать пророссийские телевизионные каналы и тому подобное", – заявил Гай.

По его мнению, это заигрыванием с огнем.

"Мы вроде бы и показываем, что являемся демократической страной, без радикальных причин не закрываем пророссийские каналы, но при этом сохраняем для них площадки для вещания. Кроме того, мы через пророссийски силы, которые продолжают свою деятельность в Украине, фактически размываем электорат на предстоящих выборах. Но все это опасно для страны и является заигрыванием с огнем", – считает он.

Волонтер резюмировал: "Если бы я был президентом, я бы их всех пересажал. Но я не президент".

Ранее Гай рассказал, за кого "проголосует" Путин на выборах президента Украины-2019. По мнению Мирослава Гая, в Украине только два реальных кандидата в президенты, остальные - "технические и фейковые".

Также он высказал мнение, что если президент РФ Владимир Путин решит "двинуть на Украину", то он будет наступать сразу с нескольких сторон.

"Почему-то мало кто, кроме Генштаба ВСУ, смотрит на север Украины, на границы Черниговской области, на границы с Беларусью, а там у Путина есть плацдарм. У Путина также есть возможность двигаться с Азовского направления. И Крым в данном случае – это просто одно из направлений. Но там, кстати, у нас все более-менее защищено, в том числе за счет особенностей рельефа местности", – сказал Гай в ответ на вопрос читателя о вероятности наступления РФ на Украину со стороны аннексированного Крыма.