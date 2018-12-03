Волонтер рассказал, за кого "проголосует" Путин на выборах президента Украины-2019

Мирослав Гай / Главред

На предстоящих президентских выборах в Украине Москва, вероятно, сделает ставку на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, поскольку действующего главу государства Кремль не поддержит, а все остальные кандидаты - технические.

Такое мнение высказал офицер ВСУ, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" волонтер Мирослав Гай в чате на Главреде.

"По моему мнению, у нас только два реальных кандидата в президенты - Порошенко и Тимошенко. Все остальные - технические и фейковые, люди, у которых нет никаких шансов на победу. Реальные соревнования будут только между двумя. Путин уже сказал, что поддержит не Порошенко, а другую силу. Т.е. Тимошенко", - считает Гай.

По его словам, именно поэтому она оказалась в санкционном списке РФ.

"Это был своего рода реверанс России, ее помощь Тимошенко на выборах. Список украинских деятелей, которые попали под российские санкции, абсолютно дибильный и фейковый. В него не попал ни один серьезный человек, кроме нескольких порядочных людей, которые занимаются борьбой с Россией", - отметил он.

Гай убежден, что для Потому что для украинцев важно противостояние любой политической силы - агрессии России.

"К каждому украинскому политику народ сейчас предъявляет требование - противостояние агрессии России и Путину (...) Я не буду голосовать за Тимошенко и буду агитировать против нее, потому что я считаю, что Российская Федерация будет делать ставку именно на нее. Это мое личное мнение", - заключил волонтер.

Ранее Мирослав Гай высказал мнение, что если президент РФ Владимир Путин решит "двинуть на Украину", то он будет наступать сразу с нескольких сторон.

"Почему-то мало кто, кроме Генштаба ВСУ, смотрит на север Украины, на границы Черниговской области, на границы с Беларусью, а там у Путина есть плацдарм. У Путина также есть возможность двигаться с Азовского направления. И Крым в данном случае - это просто одно из направлений. Но там, кстати, у нас все более-менее защищено, в том числе за счет особенностей рельефа местности", - сказал Гай в ответ на вопрос читателя о вероятности наступления РФ на Украину со стороны аннексированного Крыма.