Волонтер оценил вероятность наступления Путина на Украину с Крыма

2 декабря 2018, 05:19

По словам Мирослава Гая, степень милитаризации аннексированного полуострова "уже весьма серьезная".

Путин
Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Если президент РФ Владимир Путин решит "двинуть на Украину", то он будет двигаться сразу с нескольких сторон.

Такое мнение высказал офицер ВСУ, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" волонтер Мирослав Гай в чате на Главреде.

"Почему-то мало кто, кроме Генштаба ВСУ, смотрит на север Украины, на границы Черниговской области, на границы с Беларусью, а там у Путина есть плацдарм. У Путина также есть возможность двигаться с Азовского направления. И Крым в данном случае - это просто одно из направлений. Но там, кстати, у нас все более-менее защищено, в том числе за счет особенностей рельефа местности", - сказал Гай в ответ на вопрос о вероятности наступления РФ на Украину со стороны аннексированного Крыма.

Читайте такжеNational Interest назвал основное оружие РФ в возможной войне против УкраиныПри этом он отметил, что степень милитаризации полуострова "уже весьма серьезная".

"В частности, там были размещены дополнительные батареи ПВО, которые серьезно перекрывают пространство, в том числе над Украиной. На полуострове накапливается военная техника, создаются военные базы. Судя по последним данным, в Крыму также проводится активная мобилизация населения... Кроме того, по последним данным, в Крыму уже размещено и размещается сейчас тактическое ядерное оружие РФ", - сказал Гай, отметив, что "Крым фактически превращен в гигантскую военную базу".

"Естественно, это угроза для нас", - заключил волонтер.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Читайте такжеВ Москве прокомментировали страхи Порошенко перед войной с РоссиейКиев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Крым Мирослав Гай Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:53
Кому повезет в декабре-2018: астролог назвал четыре фартовые знака Зодиака
05:19
Волонтер оценил вероятность наступления Путина на Украину с Крыма
04:51
"Восхищаюсь и любуюсь": Надежда Мейхер похвасталась стройными ногами
04:10
Стала известна главная опасность блокады Россией Азовского моря Видео
03:42
"Эякуляция была бурной и многократной": назван претендент на премию за худшее описание секса Видео
03:04
Названа единственная ценность, на которой держится Россия Видео
02:27
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого митрополитов УПЦ МП
02:03
В Киеве мост Патона временно закрыли на ремонт
01:47
Новый рекордсмен YouTube: клип Арианды Гранде бьет рекорды просмотров Видео
01:23
В Бахрейне в собственном доме нашли тело командующего Пятым флотом США
00:58
"Угрожали взорвать мост": Путин на G-20 высказался о нападении россиян на украинские корабли в Керченском проливе Видео
00:36
"Киргизы перепели лучше братьев-словян": Кыргызстанка взорвала Сеть кавером на песню "Плакала" Видео
00:32
Счастливчики Водолеи и неудачники Раки: гороскоп для всех знаков на декабрь-2018
01 декабря, суббота
23:55
В Крыму российские священники освятили ракетные комплексы С-400 Видео
23:27
Путин пообещал не ограничивать въезд украинцам и раздавать гражданство Видео
23:09
M1 Music Awards 2018: названы лучший певец, певица и группа года
22:44
Упраздненный Константинополем "русский экзархат" отказался от самороспуска
22:19
"Украинцы хулиганили": Путин рисовал Меркель и Макрону схему атаки РФ в Керченском проливе - Песков Видео
22:02
Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения в Украине
21:50
В России пригрозили таранить корабли НАТО в Керченском проливе Видео
21:37
"Незаконное соборище СБУ": митрополит Павел знал о готовящемся обыске
21:34
Россия должна соблюдать договор об использовании Азовского моря – Меркель Видео
21:08
Группа Kazka признана на престижной премии "прорывом года" Видео
20:59
Захват украинских кораблей: у Меркель заговорили о запрете судам РФ заходить в порты ЕС и США Видео
20:34
На Азове бушует шторм: под удар стихии попали Кирилловка и Бердянск Фото Видео
20:22
Истребители, вертолеты и беспилотники: ВСУ получили модернизированное вооружение и боевую технику Фото
19:59
Россия расстреляла украинский катер "Бердянск" в нейтральных водах – Bellingcat
19:53
О дате встречи Трампа с Путиным можно говорить после освобождения украинских моряков – Помпео Видео
19:24
Британские военные показали тренировки украинских солдат Видео
18:54
Захват украинских кораблей: Меркель выразила обеспокоенность на встрече с Путиным Видео
18:23
Проблемы для украинцев: в ГПСУ рассказали, как РФ ответила на запрет въезда россиянам Видео
18:03
В Киеве застрелили иностранца Видео
17:50
Оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы - Порошенко Видео
17:22
Под Киевом во время занятий детей обрушилась крыша спортзала Фото Видео
16:57
Захват украинских кораблей: Польша предложила наказать Россию новыми санкциями Видео
16:31
Говорили об Украине. В Кремле сообщили о встрече Путина с Макроном Фото Видео
16:26
Брэт Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над детьми
15:59
Закрыть Босфор для РФ: СМИ рассказали, почему Запад не пойдет на эскалацию в регионе Видео
15:53
СБУ вызвала на допрос более двух десятков священников УПЦ МП
15:45
Генштаб ВСУ объявил дату всеукраинских военных сборов резервистов и военнообязанных
15:34
Порошенко рассказал, как РПЦ в Украине расставляла "пальцы веером" Видео
15:11
Группа "Аквариум" перенесла тур по Украине из-за запрета вьезда россиянам Видео
14:59
В Евросоюзе анонсировали санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО Видео
14:52
Порошенко подсчитал количество военной техники РФ на границе с Украиной
14:38
"Дебильная" идея России по Украине провалилась — волонтер Видео
14:32
В Париже произошли новые столкновения на акции "Желтых жилетов", десятки раненых и задержанных Фото Видео
14:28
Украинские звезды вновь получили награды в России Видео
14:13
Последствия военного положения: сколько россиян уже не смогли попасть в Украину Видео
14:12
Задержки авиарейсов и обледенелые трассы: Украину накрыли мощные снегопады Фото Видео
14:06
В Одессе военный после перепалки с прохожими устроил стрельбу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять