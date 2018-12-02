Волонтер оценил вероятность наступления Путина на Украину с Крыма

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Если президент РФ Владимир Путин решит "двинуть на Украину", то он будет двигаться сразу с нескольких сторон.

Такое мнение высказал офицер ВСУ, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" волонтер Мирослав Гай в чате на Главреде.

"Почему-то мало кто, кроме Генштаба ВСУ, смотрит на север Украины, на границы Черниговской области, на границы с Беларусью, а там у Путина есть плацдарм. У Путина также есть возможность двигаться с Азовского направления. И Крым в данном случае - это просто одно из направлений. Но там, кстати, у нас все более-менее защищено, в том числе за счет особенностей рельефа местности", - сказал Гай в ответ на вопрос о вероятности наступления РФ на Украину со стороны аннексированного Крыма.

Читайте такжеNational Interest назвал основное оружие РФ в возможной войне против УкраиныПри этом он отметил, что степень милитаризации полуострова "уже весьма серьезная".

"В частности, там были размещены дополнительные батареи ПВО, которые серьезно перекрывают пространство, в том числе над Украиной. На полуострове накапливается военная техника, создаются военные базы. Судя по последним данным, в Крыму также проводится активная мобилизация населения... Кроме того, по последним данным, в Крыму уже размещено и размещается сейчас тактическое ядерное оружие РФ", - сказал Гай, отметив, что "Крым фактически превращен в гигантскую военную базу".

"Естественно, это угроза для нас", - заключил волонтер.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Читайте такжеВ Москве прокомментировали страхи Порошенко перед войной с РоссиейКиев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.