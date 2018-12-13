Кабмин внес в СНБО предложение по новым санкциям из-за российской агрессии

13 декабря 2018, 17:05

Ограничительные меры в отношении юридических лиц предлагается утвердить сроком на 3 года.

санкции, Россия
В Украине одобрили новые санкции против РФ

На рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Кабинет министров передал одобренное предложение по применению санкций из-за российской агрессии против Украины.

Как отмечается в распоряжении правительства №970 от 12 декабря, ограничительные меры в отношении юридических лиц предлагается утвердить сроком на 3 года.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины… одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению", - сказано в документе.

При этом Министерству культуры, а также другим органам исполнительной власти, на которые будет возложено выполнение решения СНБО о санкциях, в течение срока их действия в случае изъявления желания юрлица в совершении сделки, совершение которой запрещено как ограничительная мера, проводить проверку принадлежности такого юрлица к числу тех, на которые распространяются указанные санкции, а также осуществлять мониторинг состояния выполнения решения СНБО и его эффективности.

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Кабмин также дал поручение Министерству иностранных дел Украины после вступления в силу решения о применении санкций поручается проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий.

Отметим, что перечень юридических лиц находится под грифом "для служебного пользования".

Накануне депутаты Европарламента проголосовали за введение дополнительных санкций против России в случае, если Москва продолжит удерживать в заключении взятых в плен в Керченском проливе украинских военных моряков.

Как известно, Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение псевдовыборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Россия ввела санкций против украинских граждан и компаний. Под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний.

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СНБО Россия санкции Украина агрессия Кабмин
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