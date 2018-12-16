Порошенко рассказал о планах в случае поражения на президентских выборах

Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко заявил о том, что пока не готов официально подтвердить намерение баллотироваться на предстоящих выборах.

"Сейчас не готов, потому что у нас нет избирательной кампании... Если будет принято такое решение, то это будет отдельная возможность, где вы будете иметь возможность это обсудить", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве.

Вместе с тем глава государства также оценил сценарий своего поражения в случае участия в президентских выборах в 2019 году и рассказал о дальнейших шагах.

"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Третье - если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", - добавил Порошенко.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.

Отметим, что в 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.