После оправдания контрабанды Луценко дал "зеленый свет" изнасилованиям

Юрий Луценко / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметился неоднозначным высказыванием, комментируя аргументацию критиков его заявления об оправданности контрабанды запчастей для армии в условиях войны с РФ.

Отвечая в Facebook на вопрос пользователя Отара Довженко о том, означают ли слова генпрокурора, оправдавшего контрабанду, также и легализацию изнасилований, Луценко дал добро "полюбить там кого-то" в случае, если это поможет привезти из России пару танковых двигателей.

"Привезете пару танковых двигателей из РФ – дам ответ. При надобности можете кого-то там полюбить", - написал Луценко.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

После этого президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.