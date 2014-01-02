Активисты Евромайдана готовятся к Рождеству и отдыхают

Активисты Евромайдана готовятся к празднованию Рождества и отдыхают.

На Майдане Независимости сегодня пока еще немного людей. Сейчас возле сцены собрались около 50 человек, пишет УНИАН.

По информации агенства, сейчас подавляющее большинство евромайдановцев еще отдыхают в палатках после празднования Нового года, а часть участников акции на несколько дней разъехались по домам.

Протестующие также отметили, что большое количество людей собирается встретить Рождество на Майдане Независимости в столице, поэтому подготовка к празднованию, по их словам, будет не менее ответственной, чем к встрече Нового года.

В данное время со сцены к людям, которые утром пришли на Майдан, обращаются участники акции с речами и своим виденьем происходящего в стране. Они также призывают людей не покидать Майдан.